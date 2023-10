Ice Spice revela experiência de trabalhar com Ben Affleck em comercial da Dunkin' Donuts

A cantora Ice Spice esteve em destaque em um engraçado comercial da Dunkin' Donuts ao lado do premiado ator Ben Affleck no mês passado. Nesta quarta-feira (4/10), a artista compartilhou o que foi realmente trabalhar com o ator vencedor do Oscar, que é casado com a também estrela de Bronx Jennifer Lopez.

Em uma entrevista à Variety, a rapper nativa revelou que Ben Affleck a "guiou" e foi muito prestativo ao dirigi-la no clipe. Segundo ela, "Ben Affleck é uma pessoa muito reconfortante para ser dirigida. Ele está nisso há tanto tempo que eu me senti muito segura trabalhando com ele. Ele me deixou à vontade e conduziu tudo muito bem."

Além disso, Ice Spice compartilhou até mesmo um detalhe curioso sobre o escritório de Ben. Ela revelou: "Ele tinha sua figura do Batman, ou algo assim, em seu escritório, e isso era incrível". Vale lembrar que Ben já interpretou o Batman em diversos filmes.

Um comercial anterior da Dunkin' Donuts já havia contado com a participação de Ben, quando ele apareceu trabalhando em um drive-through da Dunkin' em seu anúncio de fevereiro, exibido durante o Super Bowl.

O novo comercial mostra Ben sentado com Ice Spice em uma reunião de marketing, onde discutem o nome da nova bebida. No início do clipe, o ator diz: "as coisas com a Dunkin estão indo bem, grande promoção, eles me tornaram embaixador da marca."

A cantora de 23 anos estava impecável, com seu cabelo laranja característico alisado e usando um reluzente colar de princesa. Ela recebeu o apelido de "Princesa do Povo" de seus fãs neste ano e decidiu adotá-lo. Ela compartilhou: "no início, fiquei confusa. Eu pensei, 'Princesa Diana? De todas as pessoas?' Mas depois pensei, 'Que seja, ela é icônica'."

A cena corta para Ben e a rapper enquanto decidem o nome da próxima bebida sazonal. Ben pergunta: "temos que inventar um nome para a bebida, mas não é fácil, certo? Hoje em dia, com as redes sociais, as crianças, tem que ser autêntico, não é mesmo? Como as pessoas vão associar você à Dunkin'?".

Ice Spice responde: "Ei, eu sou uma especialista da Dunkin". "Não estou vendo isso", diz Ben. "Ice Spice, meus fãs são os 'munchkins'? Bebida Munchkins do Ice Spice", sugere a rapper Barbie.

E assim nasce a nova bebida, deixando os fãs animados tanto pela bebida quanto pela colaboração do duo. Nas redes sociais, os comentários não param, com muitos expressando entusiasmo pela campanha inesperada.

O vídeo no YouTube também recebeu reações positivas, com fãs elogiando a parceria única e divertida. Parece que a união de Ben Affleck e Ice Spice na Dunkin' Donuts foi um sucesso inesperado, cativando fãs e espectadores, conclui o Daily Mail.