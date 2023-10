Grafiteiro famoso desmascarado: ex-aluno de escola pública britânica

Depois de anos de especulação e mistério, a identidade de Banksy, o renomado grafiteiro britânico, parece estar prestes a ser revelada. O artista, famoso por sua arte de rua intrigante e anônima, manteve o público em suspense, mas agora enfrenta uma batalha judicial que pode expor sua verdadeira identidade.

Robin Gunningham, um ex-aluno da escola pública, é o nome que surgiu como sendo o por trás da icônica persona de Banksy. As primeiras pistas que apontaram para Gunningham apareceram em 2008, quando a tecnologia de rastreamento criminal o identificou. No entanto, na época, essas alegações não foram investigadas mais a fundo.

Agora, Andrew Gallagher, um pioneiro no mundo do grafite, entrou com uma ação judicial por difamação contra Gunningham, de 53 anos, e a empresa Pest Control Ltd, associada a Banksy. O processo está em andamento, e detalhes específicos estão mantidos em sigilo.

A tecnologia que ajudou a revelar essa possível identidade é conhecida como "perfil geográfico", frequentemente usada por autoridades policiais para capturar criminosos em série. Essa tecnologia rastreou padrões de locais onde as obras de Banksy apareceram consistentemente, levando a endereços associados a Gunningham.

Enquanto a batalha judicial se desenrola, o mistério que envolve Banksy parece estar chegando ao fim. Especialistas da Queen Mary University de Londres anteriormente "marcaram" a identidade do artista usando essa tecnologia, que analisou cerca de 140 peças de arte e os locais onde foram encontradas.

Essa análise revelou "pontos críticos" próximos aos endereços de Gunningham, fortalecendo a teoria de que ele é Banksy. Steve Le Comber, co-autor do estudo, expressou confiança na descoberta, afirmando que "é interessante que a análise ofereça suporte adicional para isso".

A identidade de Banksy, um dos maiores enigmas da arte contemporânea, pode finalmente ser desvendada graças a essa batalha judicial e à tecnologia de perfil geográfico. Resta aguardar os desdobramentos e ver se a verdade por trás desse famoso grafiteiro será finalmente revelada.