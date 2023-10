Fãs pagam US$15 mil por ingressos de Taylor Swift em leilão de Selena Gomez

Martin Short, o mestre de cerimônias do evento, começou o leilão dos ingressos a US$5 mil, mas o preço rapidamente subiu. O valor final atingiu incríveis US$15 mil, com dois fãs entusiasmados garantindo seus lugares para ver Taylor Swift em ação. O leilão aconteceu durante o Rare Impact Fund Benefit de Selena Gomez, um evento que arrecadou fundos para apoiar a saúde mental em jovens. Martin Short brincou com o valor atingido, dizendo: "Temos US$6,5 mil para ver Taylor Swift em concerto. Isso é apenas o valet para ver Taylor Swift!".

Lutas pessoais

Selena Gomez, anfitriã do evento, expressou suas esperanças de que o Rare Impact Fund tenha um impacto duradouro e se torne parte de seu legado. Ela compartilhou suas lutas pessoais com a saúde mental e como sua irmã a inspirou a criar o fundo. Gomez enfatizou a importância de apoiar a saúde mental para as gerações futuras.

Este evento beneficente destacou a generosidade dos fãs de Taylor Swift, que não apenas apreciam sua música, mas também estão dispostos a contribuir para causas nobres em seu nome.

O Rare Impact Fund continuará seu trabalho importante na promoção da saúde mental entre os jovens, graças à arrecadação de fundos bem-sucedida e ao apoio entusiástico de celebridades e fãs.

A venda dos ingressos por uma quantia tão significativa demonstra não apenas a popularidade de Taylor Swift, mas também o impacto positivo que os artistas podem ter quando se envolvem em causas importantes, inspirando seus fãs a se juntarem a eles na promoção do bem-estar e da caridade, de acordo com a People.