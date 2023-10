Com ‘quadro grave’, ex-BBB Diego Alemão é transferido para clínica psiquiátrica, diz advogado

O ex-BBB Diego Bissolotti Gasques, de 42 anos, mais conhecido como Diego Alemão, que foi detido por porte ilegal de armas, no Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no fim de setembro, foi transferido de uma clínica de reabilitação para uma clínica psiquiátrica. O advogado dele, Jeffrey Chiquini, informou que o famoso luta contra uma depressão e apresenta um “quadro grave”.

O defensor falou sobre o estado de saúde do ex-BBB, em entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da RecordTV, enquanto ele ainda estava na clínica de reabilitação. A internação teria ocorrido espontaneamente.

“Ele em sã consciência jamais agiria daquela forma. Diego não é agressivo, Diego em hipótese alguma colocaria a vida de alguém em perigo. Mas ele abriu o coração para a família e voluntariamente buscou ajuda. Diego Alemão encontra-se internado em uma clínica de reabilitação, infelizmente o quadro dele é grave”, disse Chiquini.

“Desde 2020 Diego Alemão tem enfrentado problemas de profunda depressão. Desde então, passou a viver recluso e começou a piorar gradativamente (...) Neste ano, a situação vem tomando quadros de saúde mais graves, combinando depressão profunda com o uso de medicamentos e, infelizmente, o uso de psicotrópicos”, detalhou o advogado.

Diego Alemão foi detido por porte ilegal de arma e solto após pagar R$ 4 mil de fiança, no RJ (Reprodução/Instagram)

Porte ilegal de arma

Alemão, que foi o grande campeão do “BBB7″, foi detido no último dia 26 de setembro por porte ilegal de arma. Na ocasião, a Polícia Militar disse que recebeu uma denúncia sobre um “homem visivelmente alterado com uma arma” na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema. No local, foram informados de que ele tinha entrado em um táxi e passou a ser procurado.

“As equipes conseguiram interceptar o veículo na Avenida Delfim Moreira e, durante revista, localizaram um revólver calibre 32 e oito munições do mesmo calibre escondidos sob o banco de trás”, detalhou a PM.

O ex-BBB teria, incialmente, negado ser o dono da arma e que ela também não era do taxista. Porém, o condutor disse que percebeu que Alemão estava com o revólver nas mãos no momento em que ele embarcou no veículo.

Assim, o famoso foi levado para a delegacia e solto após pagar R$ 4 mil de fiança. Logo ao deixar o local, ele se mostrou irritado com a aproximação dos jornalistas (veja no vídeo abaixo).

“Venha para o Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, sem risco nenhum. Eu tenho uma arma não municiada que estava debaixo do carro, que eu já tenho há muitos anos registrada, está tudo bonitinho”, garantiu o ex-BBB, que alegou que “está sendo ameaçado”.

🚨GRAVE: Momento em que Diego Alemão concede entrevista após pagar fiança e deixar a delegacia:



“Por que vocês não estão na frente da casa do Bruno de Luca, que deixou a porr* do meu melhor amigo com a cabeça no chão (Kayky Brito)” pic.twitter.com/xyddmV3wsD — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) September 26, 2023

O caso foi registrado como porte ilegal de arma no 12º Distrito Policial de Copacabana, mas é investigado pelo 14º DP do Leblon.

Em abril de 2020, Alemão foi detido após se envolver em um acidente de trânsito, em Curitiba, no Paraná. Na época, a polícia disse que ele estava embriagado e agrediu o outro motorista envolvido. Além disso, teria desacatado os agentes que atenderam à ocorrência dizendo que “era famoso”.

