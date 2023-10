Cauã Reymond exibe pelos pubianos em foto nu

O ator Cauã Reymond, amplamente conhecido por seu papel como Caio na novela "Terra e Paixão", deixou os internautas em polvorosa neste domingo (1/10). Em uma ousada postagem no Instagram, ele compartilhou uma foto na qual aparece nu, exibindo seus pelos pubianos.

A imagem foi capturada pelas lentes do renomado fotógrafo Mario Testino como parte do projeto Black Towel em 2022. Na fotografia em tons de preto e branco, Cauã é retratado fumando com uma toalha preta sobre a cabeça, criando uma atmosfera intrigante.

Os comentários na postagem não demoraram a chegar, e os elogios fervorosos inundaram a seção de comentários. "As definições de provocação foram atualizadas com sucesso!", exclamou uma fã. "Eu não estava preparado para isso em pleno domingo, mano", escreveu um seguidor. "Com todo respeito, você está muito atraente", declarou outro admirador do artista.

Em uma entrevista recente com o jornalista Leo Dias, Cauã Reymond revelou que se considera um homem muito vaidoso. Ele compartilhou: "quando tenho cenas em que preciso me expor, obviamente, sou um cara vaidoso. Cuido muito bem da minha saúde e gosto de me sentir bem, de me sentir bonito".

Essa ousada postagem de Cauã Reymond certamente gerou grande repercussão nas redes sociais, demonstrando mais uma vez o poder das celebridades em cativar a atenção de seus seguidores com imagens provocativas e estilo único, conclui o Observatório dos Famosos.