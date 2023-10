Britney Spears provoca sequência de "A Mulher em Mim"

"Montando e escrevendo!!! É tudo que estou fazendo no momento? Volume 2 vem depois do 1!!! #AMulherEmMim", Britney Spears escreveu via Instagram na terça-feira (3/10), ao lado de uma montagem de vídeo de sua mais recente escapada tropical.

No vídeo, ao som da música animada "Fall in Love", de Icona Pop, a cantora de "Toxic" pode ser vista a bordo de um jato particular com cinco amigos.

Ela então apontou sua câmera para a janela durante o voo para mostrar as águas cristalinas abaixo. Spears também compartilhou imagens dela mesma cavalgando durante a viagem.

A vencedora do Grammy, com 41 anos, tem viajado frequentemente desde sua separação do marido Sam Asghari. Enquanto Spears já está trabalhando em uma continuação, seu próximo livro de memórias, "A Mulher em Mim", incluirá "bombas" sobre a vida da estrela pop.

Altos e baixos

"É Britney contando sua história, sem intermediários, totalmente sem filtro - o bom, o mau e o feio", disse uma fonte com exclusividade ao Page Six em setembro. A fonte acrescentou que tem sido "definitivamente intenso" para Spears reviver seu passado.

"Você lê um pouco da história de sua família no livro e pensa: 'meu Deus, essa pobre garota'", disse a fonte, acrescentando que ela "detalha a história de sua família, desde seus avós até seus pais e o motivo de ela ser como é".

Spears mesma provocou seu livro de memórias no Instagram em julho, dizendo: "eu trabalhei muito para fazer este livro, fiz muita terapia para terminar este livro, então vocês melhor gostarem. E se vocês não gostarem, tudo bem também".

O lançamento do livro ocorrerá meses após Asghari pedir o divórcio de Spears em agosto, após um ano de casamento. Após a separação, Spears foi romanticamente ligada ao ex-faz-tudo Paul Richard Soliz, que tem um passado criminal.

Na semana passada, a polícia fez uma verificação de bem-estar na mansão de "Gimme More" em Thousand Oaks, Califórnia, depois que ela postou um vídeo dela mesma dançando com facas.

"Alguém próximo a Britney viu o vídeo postado nas redes sociais, onde ela está dançando e girando com facas nas mãos, e eles estavam realmente preocupados com o bem-estar mental dela", disse um oficial de informações públicas ao Page Six.

Spears mais tarde criticou a verificação de bem-estar, dizendo que já teve "o bastante". "Isso é uma piada de novo nas notícias com verificações de bem-estar??? Vamos, América? somos melhores do que isso, certo???", ela escreveu via Instagram no sábado.