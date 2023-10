"Bon Jovi: 2020", o álbum que captura o espírito da era pandêmica

O 15º álbum de estúdio da banda Bon Jovi, intitulado "2020", completa três anos de lançamento. Mais do que apenas música, este álbum se destacou por sua abordagem corajosa de questões atuais, incluindo a pandemia de COVID-19 e o movimento Black Lives Matter.

O álbum "2020" começa com a música "Limitless", que reflete a mensagem positiva de como a vida pode ser incrível e como todos nós podemos superar desafios diários. Esta faixa é um exemplo da busca por um grande sucesso.

Pandemia

Durante a quarentena, o vocalista Jon Bon Jovi escreveu duas músicas que se tornaram destaque do álbum. "Do What You Can" é uma poderosa canção que representa a luta contra a pandemia de COVID-19, narrando como o "novo normal" afetou a rotina das pessoas e como todos podem fazer a diferença.

Já "American Reckoning" é uma canção de protesto que aborda o assassinato de George Floyd e expressa apoio ao movimento Black Lives Matter.

Antes do lançamento, as músicas "Luv Can" e "Shine" faziam parte do álbum, mas foram substituídas por "Do What You Can" e "American Reckoning". Além disso, a ordem das faixas também foi modificada, inicialmente começando com "Beautiful Drug" e terminando com "Blood in the Water".

Outras faixas notáveis do álbum incluem "Unbroken", escrita para o filme "To Be of Service" (lançado em 2019), que aborda a realidade dos veteranos americanos com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).

"Shine" é uma música sobre o crescimento de um parceiro ou filho diante dos nossos olhos, enquanto "Luv Can" explora temas de amor romântico e religião.

O álbum "2020" de Bon Jovi não apenas oferece uma trilha sonora cativante, mas também serve como um registro importante de uma época marcada por desafios sem precedentes e demandas por justiça social. Três anos após seu lançamento, suas mensagens continuam ressoando e inspirando ouvintes em todo o mundo.