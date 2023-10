Após arrasar em Paris, Larissa Manoela tem recepção calorosa ao chegar no Brasil

A passagem da atriz e empresária Larissa Manoela por Paris deu o que falar. Após participar de uma série de eventos em uma das Fashion Week mais famosas do mundo, com direito a desfile embaixo da Torre Eiffel, a jovem retornou ao Brasil e recebeu uma surpresa incrível de seu noivo, o ator André Luiz Frambach.

Conforme publicado pelo Gshow, assim que chegou em sua casa, no Rio de Janeiro, Larissa foi surpreendida com um buquê de girassóis deixado em cima de sua cama.

A surpresa, é claro, foi compartilhada por ela em seu Instagram e arrancou elogios e suspiros dos seguidores que elogiaram a atitude de André.

Apoio incondicional

Na última semana, Larissa Manoela cumpriu uma série de compromissos profissionais durante a Paris Fashion Week. Entre aparições públicas, editoriais e desfiles, a atriz não contou com a presença do noivo na capital francesa, mas teve total apoio e incentivo do amado pelas redes sociais.

Ao ver Larissa ao lado de nomes como Kendall Jenner, André não escondeu a emoção e o orgulho que sente da companheira:

“Parece mentira, mas não é! Minha mulher, minha noiva, embaixo da Torre Eiffel desfilando. Tem noção disso? Você merece tudo isso e muito mais, meu amor! Te amo, te admiro, vibro, comemoro, exalto. Você é incrível, estou muito emocionado aqui, meu amor! Te amo, te amo, te amo, Larissa Manoela”.

Recentemente, o casal voltou a aparecer na mídia depois que foi divulgado o início dos depoimentos referentes ao caso de intolerância religiosa envolvendo a mãe da atriz. Enquanto o processo criminal segue na justiça do Rio de Janeiro, os envolvidos no caso foram intimados a depor sobre as alegações de Silvana Taques a respeito da religião da família de André.

