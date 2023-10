Aos 4 anos de idade, filha de Maira Cardi e Arthur Aguiar come pizza pela primeira vez

Os hábitos alimentares de Maira Cardi seguem dando o que falar. Adepta de uma dieta restrita, a coach de emagrecimento recentemente ganhou as manchetes ao revelar que Sophia, sua filha com Arthur Aguiar, nunca comeu açúcar.

No entanto, segundo a GQ, a dieta de Sophia voltou a ser citada por Maira que compartilhou registros da filha comendo seu primeiro pedaço de pizza.

Apesar de ter se retirado das redes sociais para seguir seus planejamentos de engravidar novamente, Maira vem aparecendo pontualmente no perfil do marido, o coach de finanças Thiago Nigro.

E foi o próprio Primo Rico quem compartilhou o registro das reações de Sophia, que segue uma alimentação restrita elaborada por sua mãe.

No vídeo, Maira fala: “Vamos registrar a primeira vez que Sophia está comendo pizza na vida. Com a mão!”.

“E aí, Sophia, como está sendo essa experiência?”, pergunta Maira ao que a filha responde: “Horrível”.

Em seguida, a mãe questiona novamente: “Horrível?”, e a menina volta atrás: “Não! Muito bom”.

Nada de açúcar e 0 glúten

Apesar de permitir que a filha coma a iguaria, e de também revelar estar saboreando a mesma pizza, Maira fez questão de reforçar que a pizza em questão não era “prejudicial” por ser uma versão sem glúten.

No entanto, o que também chamou a atenção dos seguidores e do próprio Thiago foi a bagunça feita por Maira e Sophia ao comer a pizza.

“Nota-se que ela realmente não come pizza”, apontou o empresário ao notar que a esposa estava com as mãos completamente sujas.

A dieta de Sophia entrou entre um dos assuntos mais comentados depois que Maira revelou nunca ter permitido que a menina ingerisse alimentos com açúcar: “A minha filha nunca consumiu. Ela não tem vontade. Ela vai nas festinhas de aniversário e leva os docinhos e salgadinhos saudáveis dela. As pessoas oferecem e ela mesma responde: ‘não como glúten nem açúcar’. É muito bonitinha”.

