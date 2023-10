Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae se casam em Veneza

Anya Taylor-Joy, a talentosa atriz de "O Gambito da Rainha", e seu parceiro músico, Malcolm McRae, oficializaram sua união em um casamento deslumbrante em Veneza, Itália, no último final de semana. As notícias do casamento foram divulgadas pelo Daily Mail, que também obteve fotos exclusivas da cerimônia.

O casal escolheu o histórico Palazzo Pisani Moretta como o local para sua celebração de amor. Durante a festa, Taylor-Joy deslumbrou em um longo véu e um vestido Dior personalizado adornado com detalhes florais e um pássaro.

Anya Taylor-Joy for her wedding ceremony in Italy. pic.twitter.com/jTykIRjMJv — @21metgala (@21metgala) October 2, 2023

Entre os convidados ilustres estavam amigos famosos da noiva, incluindo Miles Teller, Julia Garner, Cara Delevingne, Nicolas Hoult e Evan Ross, que se uniram para celebrar o grande dia do casal.

Após o casamento, fontes próximas revelaram que os recém-casados desfrutaram de um brunch em um terraço no domingo, no St Regis, com vista para o Grande Canal de Veneza. "Ela estava deslumbrante", disse uma fonte sobre Taylor-Joy.

A história de amor de Anya Taylor-Joy e Malcolm McRae começou quando eles se conheceram na estreia de "O Gambito da Rainha", em março de 2021. Apenas dois dias após o encontro, McRae compôs uma música original para a atriz e compartilhou vídeos dele cantando-a no Instagram.

No mês seguinte, Taylor-Joy mencionou seu "parceiro" em uma entrevista à Elle, revelando a proximidade do relacionamento.

Após um ano juntos, o casal fez uma de suas primeiras aparições públicas no CAA Pre-Oscar Party em West Hollywood, Califórnia. Eles também compareceram à Vanity Fair Oscar Party, onde McRae compartilhou uma foto dos dois glamorosos para a grande noite.

Em uma entrevista à British Vogue em abril, a atriz confessou que se sente extremamente confortável ao lado de McRae, descrevendo-o como seu "hobby". Ela destacou o amor pela leitura que compartilham, afirmando que são como "pessoas de 80 anos e de 7 anos ao mesmo tempo".

De acordo com a People, Taylor-Joy também revelou que prefere estar em um relacionamento estável em vez de se envolver na cena de namoro, admitindo que não era uma boa dama e que ouvir as histórias de seus amigos a fazia agradecer por não estar mais nesse cenário.