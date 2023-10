Anitta não paga viagens para amigos, revela influenciador

Juliano Floss, conhecido por ser amigo da famosa cantora Anitta, compartilhou detalhes interessantes sobre suas experiências de viagem ao lado da estrela. Durante uma participação no programa 'De Frente de Blogueirinha', o influenciador esclareceu a dúvida que muitos têm: será que Anitta paga as viagens para seus amigos?

Questionado pela apresentadora Blogueirinha, Juliano Floss não hesitou em dar sua opinião franca sobre o assunto. Ele deixou claro que a ideia de que a "Girl From Rio" banque as viagens de seus amigos é um equívoco.

Juliano argumentou que seria financeiramente insustentável para Anitta pagar todas as despesas de seus amigos em viagens. Ele ilustrou sua afirmação com um exemplo: "Imagine só: você decide fazer uma viagem à Croácia e convida seus amigos para acompanhá-lo. Você pagaria todas as despesas deles?".

O influenciador continuou, enfatizando que, mesmo sendo uma artista muito rica, Anitta não assume os custos das viagens de seus amigos. Ele destacou que outras personalidades conhecidas, como Jade Picon, Juliette e diversos outros, também não são beneficiadas com um patrocínio integral por parte da cantora.

Juliano Floss enfatizou a ideia de que todos os amigos se divertem juntos, mas não dependem financeiramente de Anitta. "Todos estão lá por amizade e afinidade. Por que ela teria que arcar com todas as despesas só porque é rica? Não faz sentido", argumentou o influenciador.

Portanto, a resposta está clara: Anitta não paga viagens para seus amigos, e todos compartilham momentos especiais sem depender do patrocínio da estrela pop. Essa revelação esclarece um dos mitos que cercam a vida da celebridade, mostrando que, apesar de sua riqueza, ela valoriza as amizades verdadeiras acima de tudo, conclui o Observatório dos Famosos.