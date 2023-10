Agatha Sá, namorada de Filipe Ret, deslumbra com marquinhas de biquíni

Dona de uma aparência inconfundível e um corpo deslumbrante, Agatha Sá, influenciadora de Manaus (AM) e namorada do famoso rapper Filipe Ret, incendiou as redes sociais nos últimos dias. Com uma base de seguidores que já ultrapassa os 667 mil no Instagram, a jovem compartilhou uma série de fotos de biquíni enquanto se divertia na praia, deixando os internautas completamente encantados.

Em uma das imagens, Agatha Sá deu um toque especial ao momento, puxando delicadamente a calcinha do biquíni. Esse gesto revelou suas marquinhas de sol, destacando sua pele bronzeada e algumas tatuagens que adornam sua cintura.

De acordo com Observatório dos Famosos, os comentários não demoraram a surgir na postagem, com muitos elogios à beleza da influenciadora. Filipe Ret, o namorado apaixonado, não hesitou em deixar sua mensagem carinhosa: "Delícia", escreveu Ret.

Uma seguidora também se manifestou: "linda e gostosa", enquanto outro internauta ficou impressionado com a esbeltez de Agatha: "que mulher maravilhosa. Perfeita demais". Uma fã concluiu com outro elogio: "simplesmente espetacular".

Agatha Sá ganhou destaque na mídia em junho de 2023, quando Filipe Ret anunciou publicamente o relacionamento por meio das redes sociais.

Natural de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, Agatha Sá atualmente reside em Manaus, a capital do Estado. Com 23 anos e formação em Educação Física pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas), ela comemora seu aniversário em 15 de janeiro, sendo do signo de Capricórnio.

Imagem: Kenny Eliason/Unsplash

No Instagram, a namorada de Filipe Ret reúne uma base de seguidores que continua a crescer, graças à repercussão de seu relacionamento. Além disso, no TikTok, a jovem morena conquistou mais de 330 mil seguidores.

Em suas redes sociais, Agatha compartilha seu cotidiano como influenciadora digital, exibindo fotos de viagens, sua rotina de treinos e momentos de lazer. Com seu carisma e beleza impressionante, ela continua a cativar fãs e seguidores em todo o Brasil.