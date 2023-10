A estrela do vôlei mais sexy do mundo encanta no Instagram

Kayla Simmons, apelidada de "a estrela do vôlei mais sexy do mundo", impressionou seus fãs ao mostrar seu decote ao postar um clique de seu traje de mergulho sem zíper nas redes sociais. A jovem de 28 anos, que já estudou na Universidade Marshall e ganhou fama por sua beleza e talento no vôlei, agora conquista corações nas redes sociais.

Com uma base de fãs impressionante de 1 milhão de seguidores no Instagram, Simmons não poupou ao compartilhar seu momento de descompactar a roupa de mergulho em sua recente pausa de esportes aquáticos em Los Angeles (EUA). Ela legendou o post com um emoji de surfe, fazendo referência ao local ensolarado onde está curtindo suas férias.

Imagem: Instagram

Os fãs da estrela não economizaram elogios nos comentários da postagem. Um deles escreveu: "que sorriso lindo", enquanto outro afirmou: "você continua ficando cada vez melhor, mulher bonita". Os elogios continuaram com comentários como "você é absolutamente adorável" e "você é muito linda".

Apesar de sua transição do vôlei para as redes sociais, Kayla Simmons se mantém fiel à sua identidade e não deixa que críticas a afetem. Ela já foi aconselhada por administradores de sua escola a deletar sua conta no Instagram no passado devido a fotos consideradas inapropriadas, mas ela permaneceu firme em sua autoestima.

Atualmente, Simmons não apenas brilha no Instagram, mas também conquistou uma grande quantidade de seguidores em sua página no TikTok, com 850 mil seguidores 5 milhões de curtidas em seus vídeos.