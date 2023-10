Victoria Beckham revela mágoa profunda após suposta traição de David Beckham

Cerca de duas décadas após os rumores de traição envolvendo seu marido David Beckham, a estilista Victoria Beckham finalmente quebrou o silêncio sobre esse doloroso capítulo de sua vida. Em um documentário intitulado 'Beckham', da Netflix, a ex-Spice Girl compartilhou seus sentimentos sobre as supostas infidelidades de David durante seu tempo no Real Madrid, de acordo com a People.

Na época, em 2003, tabloides britânicos repercutiram a notícia de que o famoso jogador de futebol teria mantido casos amorosos com sua assistente pessoal Rebecca Loos e com a modelo Sarah Marbeck, enquanto ele vivia sozinho na capital espanhola. Para Victoria, essas revelações representaram "o momento mais infeliz" de sua vida.

A estilista, que era casada com David desde 1999, tomou uma decisão drástica ao se mudar de sua residência na Inglaterra para a Espanha, a fim de tentar salvar seu casamento e sua família. Ela explicou que, apesar de sempre estar atenta às necessidades de seu marido devido à carreira de sucesso dele, essa crise afetou profundamente sua vida.

"Foi o período mais difícil porque parecia que o mundo estava contra nós", lamentou Victoria. Ela descreveu como o casal se viu em uma situação de adversidade, enfrentando uma verdadeira invasão de sua privacidade na Espanha, com perseguições constantes até mesmo na hora de levar seus filhos para a escola.

David Beckham também se pronunciou sobre esse difícil momento em suas vidas e enfatizou a importância de lutar pelo relacionamento e pela família. Ele reconheceu a dor que sua esposa sentiu e afirmou que, apesar das dificuldades, eles conseguiram superar juntos.

Apesar dos desafios, David e Victoria Beckham demonstram que o amor e o comprometimento podem prevalecer, mesmo em meio a situações tão dolorosas como essa suposta traição.