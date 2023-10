Victoria Beckham revela descontentamento com David por sessão de fotos com Jennifer Lopez

Victoria Beckham, ex-Spice Girls, abriu seu coração no novo documentário de quatro partes na Netflix sobre sua vida com o ex-jogador de futebol David Beckham. Nele, ela compartilhou o quanto ficou muito chateada quando David quase perdeu o nascimento de seu filho, Cruz, para uma sessão de fotos da Pepsi, em 2005.

Na época, Cruz estava prestes a nascer em um hospital de Madri, e os médicos recomendaram uma cesariana. David, por outro lado, tinha um compromisso profissional marcado para uma sessão de fotos com ninguém menos que Beyoncé e Jennifer Lopez.

Conversa descontente

Victoria recordou sua reação: "Eu disse, 'sério, estou prestes a dar à luz, estou de repouso na cama. Você está brincando comigo? Você tem uma sessão de fotos com Jennifer Lopez, que é linda e não está prestes a ter um bebê'".

Embora David tenha conseguido reorganizar sua agenda para estar presente no nascimento do filho, Victoria ainda estava descontente quando viu fotos dele ao lado de Jennifer Lopez e Beyoncé. Ela compartilhou sua reação dizendo: "Posh estava chateada!".

Além de Cruz, o casal Beckham tem outros três filhos: Brooklyn, Romeo e Harper. Este documentário oferece uma visão íntima da vida da família e de seus altos e baixos, incluindo os desafios enfrentados quando o trabalho e os compromissos profissionais colidem com os momentos mais importantes da vida pessoal, levantou The New York Post.