Travis Kelce critica cobertura excessiva de celebridades pela NFL: "estão exagerando"

Em um episódio recente do programa "New Heights with Jason and Travis Kelce Presented by Wave Sports + Entertainment", Travis Kelce, de 33 anos, falou abertamente sobre o tópico. Seu irmão, Jason Kelce, de 35 anos, pediu sua "opinião honesta" sobre a cobertura de celebridades nos jogos da NFL, excluindo quaisquer sentimentos em relação a Taylor Swift, seu suposto affair.

Travis Kelce explicou: "acho divertido quando eles mostram quem estava no jogo. Acho que isso adiciona um pouco mais à atmosfera, torna a experiência mais interessante. Mas ao mesmo tempo?"

Jason interrompeu, dizendo: "eles estão exagerando?".

Travis concordou: "eles estão exagerando um pouco, com certeza, especialmente na minha situação. Mas acho que eles estão apenas se divertindo com isso". As informações são da People.

A presença de Taylor Swift nos jogos, juntamente com outros famosos como Blake Lively, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Sophie Turner, chamou a atenção durante a transmissão. Jason Kelce teorizou que a NFL "simplesmente não está acostumada com celebridades indo aos jogos".

Um valor distorcido

Enquanto Travis Kelce reconhece o valor de mostrar celebridades nos jogos, ele enfatizou que os fãs estão lá principalmente para assistir ao jogo e que a cobertura não deve ser exagerada.

Os irmãos também observaram que a NFL aumentou a veiculação de comerciais com Travis durante os jogos, algo que não passou despercebido pelos espectadores.

Os rumores sobre o relacionamento de Travis Kelce com Taylor Swift ganharam destaque nas últimas semanas, mas fontes afirmam que eles estão "apenas se conhecendo" e que não é nada sério. Enquanto Travis desfruta da companhia de Swift, ele continua focado em sua carreira na NFL e no desempenho do Kansas City Chiefs.

A presença de Taylor Swift nos jogos da NFL tem gerado controvérsias, especialmente após a mudança no perfil oficial da NFL no Instagram para "chiefs are 2-0 as swifties." Apesar das especulações e da cobertura intensa, Travis Kelce e Taylor Swift estão aproveitando o momento e se conhecendo melhor, sem pressão.