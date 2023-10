“Só sabemos o que não é”: Roque, braço direito de Silvio Santos, desmaia e é internado, mas médicos não sabem o motivo

Famoso como o ajudante de palco e braço direito do apresentador Silvio Santos quando ele ainda dominava as tardes de domingo com seu programa no SBT, Gonçalo Roque, de 86 anos, ou simplesmente “Roque”, como ficou conhecido, teve um desmaio repentino em sua casa e foi internado às pressas nesta terça-feira para realizar exames no Hospital São Luiz Itaim.

Em uma postagem feita nas redes, Roque fala que até o momento os médicos não tem ideia do que ocorreu com ele e, por enquanto, os exames não acusaram nada.

“A vida sempre nos dando sustos. A na minha idade o susto vem em dose dupla. Essa semana desmaiei em casa, aparentemente, sem causa alguma e fui levado ao hospital, onde me encontro, sendo cuidado e fazendo todos os exames possíveis para sabermos se tem algo errado. Desde já agradeço por toda preocupação e orações. Até o momento, só sabemos o que não é: Não é trombose e Não é coração. Continuamos na investigação e qualquer notícia vou trazer aqui pra vocês. Abraços do Roque”, escreveu.

Anteriormente, Roque sofreu uma cirurgia para implantar uma válvula na cabeça para tratar de uma hidrocefalia, em 2027, e em fevereiro deste ano teve que lidar com uma infecção séria no braço que também necessitou cirurgia.

Natural de Boa Esperança do Sul, Roque trabalha ao lado de Silvio Santos há 50 anos e hoje tem o cargo de diretor de auditório e assistente de palco no SBT. Ele foi o primeiro funcionário contratado pela emissora