Sharon Stone revela: "só meu pai veio em meu auxílio depois que eu quase morri"

Em uma entrevista exclusiva à People, a atriz Sharon Stone revela que, em 2001, ela enfrentou uma chance de apenas 1% de sobreviver depois que uma artéria vertebral rompida sangrou em seu cérebro por nove dias. Durante esse período angustiante, Stone diz que seu pai foi a única pessoa que esteve ao seu lado.

Ela olha para trás e compartilha: "meu pai estava lá por mim, mas eu diria que foi só isso. Eu entendo que, se você deseja viver com cidadãos sólidos, não venha para Hollywood."

Antes desse incidente de saúde, Stone estava prosperando tanto profissional quanto pessoalmente. Ela havia recebido sua primeira indicação ao Oscar por "Cassino" cinco anos antes. Além disso, meses antes do incidente, ela havia adotado seu filho Roan, agora com 23 anos, com seu então marido, o editor de jornal Phil Bronstein - desde então, ela adotou mais dois filhos: Laird, 18 anos, e Quinn, 17 anos.

Dificuldades

No entanto, após o incidente, seu casamento desmoronou (ela e Bronstein se divorciaram em 2004) e, segundo ela, Hollywood parou de chamá-la. Ela relembra: "eu perdi tudo. Perdi todo o meu dinheiro. Perdi a custódia do meu filho. Perdi minha carreira. Perdi todas aquelas coisas que você sente que são sua identidade real e sua vida."

Ela acrescenta: "eu nunca realmente recuperei a maioria disso, mas cheguei a um ponto em que estou bem com isso, onde realmente reconheço que sou o suficiente."

Hoje, Stone é membro do conselho da Barrow Neurological Foundation, o instituto médico liderado pelo cirurgião cerebral de Stone, Dr. Michael Lawton, no Arizona. Ela sediará o evento anual de arrecadação de fundos da fundação, Neuro Night, em 27 de outubro. De acordo com o site da fundação, sua missão é "salvar vidas humanas por meio de tratamentos inovadores, pesquisas curativas revolucionárias e educação da próxima geração dos principais neurocirurgiões do mundo".

Lawton, a quem Stone credita por salvar sua vida, afirma que ela é uma inspiração para aqueles que sofrem de doenças neurológicas. Além disso, Stone mantém-se ocupada com pintura e jogos de pickleball - duas paixões que ela jamais imaginou serem possíveis. Ela diz que o pickleball é "muito divertido" e que a pintura a ajudou a encontrar seu centro puro.