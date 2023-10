Selena Gomez esclarece engano após deixar de seguir Dua Lipa no Instagram

Selena Gomez, estrela de "Only Murders in the Building", resolveu esclarecer um mal-entendido que ocorreu em junho, quando fãs perceberam que ela havia deixado de seguir a cantora Dua Lipa no Instagram. Em uma nova entrevista à revista de negócios Fast Company, Gomez, de 31 anos, explicou que o ato de deixar de seguir Dua Lipa foi "um acidente".

Ela detalhou que estava fazendo uma "limpeza" em sua conta do Instagram quando alguém a chamou e disse: "O que aconteceu com Dua?!". A cantora e atriz então negou qualquer especulação sobre uma possível briga com a cantora de "Levitating" e deixou claro que foi um erro acidental.

Para mostrar seu apoio público a Dua Lipa, Gomez optou por usar um vestido da marca de moda Versace em um evento de sua marca Rare Beauty. A Versace havia lançado recentemente uma coleção com Dua Lipa. Gomez compartilhou uma foto dela usando o vestido no Instagram com a legenda: "Um pequeno momento Versace/Dua".

Diversas redes

Vale ressaltar que Selena Gomez tem uma base massiva de fãs nas redes sociais, com 430 milhões de seguidores no Instagram. No entanto, ela já tirou várias pausas das redes sociais ao longo dos anos, incluindo uma pausa em fevereiro deste ano, quando expressou que estava se afastando por achar as redes sociais um tanto fúteis.

Em uma transmissão ao vivo no TikTok, Gomez comentou: "Vou dar um tempo das redes sociais, porque isso está um pouco bobo. Tenho 30 anos e sou muito velha para isso".

Sua decisão veio após Gomez reagir a um vídeo TikTok feito por fãs que insinuava que um vídeo TikTok de Hailey Bieber compartilhado em janeiro seria uma indireta sutil a ela. Na gravação, a modelo dublava um áudio viral ao lado de duas amigas, incluindo Kendall Jenner.

Em uma entrevista à Vanity Fair no mesmo mês, Gomez falou sobre sua relação complicada com as redes sociais, destacando que comentários negativos detalhados e cruéis a afetavam emocionalmente. Ela compartilhou que costumava chorar constantemente e tinha ansiedade. No entanto, reconheceu que também há coisas maravilhosas nas redes sociais, como a conexão com fãs e suas histórias.

Para equilibrar isso, criou um sistema em que sua equipe revisa e publica seu conteúdo nas redes sociais, revelou a revista People.