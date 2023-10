Schwarzenegger abre o jogo sobre a vida, família e trabalho: "me sinto bem onde estou"

Arnold Schwarzenegger acorda ao amanhecer com uma energia avassaladora, pensamentos formando-se como nuvens sobre sua cama em sua casa em Los Angeles (EUA): "Ah, Arnold precisa de mais um pouco de sono, bebezinho? Os animais precisam que eu os alimente. O porco está lá fora, provavelmente já grunhindo. Os cães estão com fome. Vamos lá. Seja útil!", disse. "E assim eu pulo da cama".

"Seja útil" era o ditado de seu pai quando Schwarzenegger, hoje aos 76 anos, estava crescendo na remota cidade austríaca de Thal. O fisiculturista recordista, astro global de ação e ex-"Governator" da Califórnia cooptou isso para seu novo livro motivacional, "Be Useful: Seven Tools for Life".

Em seu projeto mais recente, ele tira lições aprendidas de sua notável ascensão para seu "quarto ato", no qual Schwarzenegger se esforçou para "fazer as pazes, para subir de volta", fazendo referência ao caso que "fez meu mundo desmoronar".

Pai de cinco filhos — Katherine, 33, Christina, 32, Patrick, 30, e Christopher, 26, com a ex-esposa Maria Shriver, e Joseph, 26, com Mildred Baena — ele chega a um café da manhã recente em Santa Monica com o braço direito envolto em uma manga de compressão devido a uma cirurgia nos nervos realizada no dia anterior. Está com dor? Esperando seu Ovo Benedict com salmão, a estrela de barba prateada parece quase ofendida quando questionada.

Ele entrega rapidamente a primeira certeza do dia: "a dor é temporária, mas o progresso é permanente". Na manhã anterior à cirurgia, ele foi à academia e prevê que estará levantando peso novamente em "uma semana ou duas".

Desacelerar não está nos planos: apenas este ano ele estrelou sua primeira série de ação ao vivo, lançou "Arnold", um documentário sobre sua vida, e uma newsletter e podcast de fitness chamado "Arnold's Pump Club" — "não tanto para motivar as pessoas", diz ele sobre o último, "mas para criar um canto positivo na internet". Aqui, Schwarzenegger (ou 'Opa', como suas netas jovens o chamam) abre o jogo para a People.

Você chamou este capítulo de seu quarto ato. Como você descreveria sua vida agora? Você sente um senso de contentamento?

Eu não sei o que você quer dizer com contentamento. Eu estou sempre contente, mas estou sempre com fome de mais. Eu dormi com meu primeiro troféu. Ninguém poderia tirar isso de mim. Mas ao mesmo tempo, o outro pé já estava fora da cama indo atrás do segundo título de Mr. Universe - ele ganhou mais três, seguidos por sete títulos de Mr. Olympia. Hoje me sinto bem onde estou. Estou muito mais sábio agora. Sou muito mais inteligente. Penso mais nas pessoas. Penso mais nos sentimentos das pessoas.

Eu não sou muito disso, porque eu nunca realmente culpei meu pai por nada. Eu nunca saí por aí dizendo: "é culpa do meu pai". Não é culpa de ninguém. Eu tenho boas lembranças do meu pai, e eu não o culpo por nada, simplesmente porque ele não sabia melhor.

Hoje meus filhos têm histórias muito engraçadas. Katherine vem com Lyla (sua filha de 3 anos com o marido, o ator Chris Pratt) e ela diz: "Lyla, eu já te disse para não colocar os sapatos aí. Você não os deixa lá ao lado da lareira, porque você sabe o que o papai fez quando eu deixei meus sapatos lá duas vezes? Na terceira vez, ele os queimou na minha frente, e eu chorei". O mesmo com Patrick. A primeira história que ele contaria é (quando ele não arrumou a própria cama) eu abri a porta da sacada, peguei o colchão e o joguei com os lençóis, os travesseiros, tudo, na piscina. Então houve momentos específicos em que eu fiz a disciplina. Maria trouxe o equilíbrio, mas ela também era muito disciplinada, especialmente com a escola. Engraçado o suficiente, essas coisas são o que eles sempre trazem (agora) com risadas tremendas e contam para outras pessoas como uma piada.

Você está gostando de ser avô?

É algo divertido, porque eu não sabia o quanto eu seria bom nisso. Mas eu tenho os animais, então é algo fácil. Eu ensino Lyla a alimentar os cavalos. Ela tinha medo no começo, mas se acostumou.

Nós (eu e Maria) nunca saímos do (primeiro) capítulo. Porque lembre-se, não é como se tivéssemos tido uma briga. Nós não brigamos. É apenas meu erro, certo? Sempre deixamos muito claro que as crianças não deveriam sofrer por causa disso. E ela tem suas coisas, seu relacionamento, eu tenho o meu, mas sempre comunicamos sobre as crianças, sobre as férias, sobre as festas de aniversário e festas de Dia das Mães e Natal. Meu capítulo com Maria continuará para sempre. Mesmo que seja um relacionamento diferente, não há motivo para eu sentir outra coisa senão amor por ela.

Ainda há um papel que você gostaria de interpretar na tela?

Não, eu não gastei muito tempo, ou nenhum tempo, pensando no que eu gostaria de interpretar. Porque eu tive muita sorte de interpretar os caras mais corajosos na tela e, ao mesmo tempo, o cara mais feminino em "Junior". Então eu poderia estar, a qualquer momento, em contato com meu lado feminino e interpretá-lo e também estar em contato com meu lado realmente duro e interpretá-lo. Poucas pessoas são capazes de fazer isso. Lembre-se, até mesmo Dustin Hoffman — que é um grande amigo meu e (que) eu admiro tremendamente — fez "Tootsie". Um trabalho extraordinário. Mas ele nunca poderia ser o Conan. Ele nunca poderia interpretar o Exterminador.

Qual é a sua maneira ideal de relaxar?

Eu não planejo um dia de folga. Ir de férias para a Europa ou para um barco como a maioria dos meus amigos faz. ? Sly (Sylvester Stalone) me liga: "Quer vir no iate?". O que, você acha que eu vou perguntar, "quando posso jantar?". Isso não vai acontecer. Eu posso ter meu próprio iate. Isso não é para mim. Eu nem consigo relaxar nessas circunstâncias.

Também gosto de pintar, isso é o que eu faço para as meninas (da minha família). Flores malditas, certo? Mas é verdade. Eu amo pintar flores. O que posso dizer? É a realidade de mim.