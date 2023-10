Reese Witherspoon compartilha lembranças afetuosas de sua avó em fotos nostálgicas

Reese Witherspoon está relembrando memórias queridas de sua avó. Nesta quarta-feira (4/10), ela compartilhou duas fotos antigas de sua infância no Instagram, sendo uma delas mostrando-a ao lado de sua avó sentada na borda de um assento de carro.

"Para todas as avós por aí? vocês são muito importantes!!" escreveu a atriz de "The Morning Show", 47 anos, em uma legenda, acrescentando que sua "avó Dorothea foi uma parte enorme da minha infância."

"Ela ia me buscar na escola todos os dias, me ajudava com o dever de casa, lia histórias para mim (com muitas vozes engraçadas), me ensinava a assar biscoitos de gengibre e a beber chá em xícaras chiques para se divertir," escreveu ela.

"Tudo o que ela fazia era mágico para mim. Eu tive muita sorte de tê-la incentivando minha criatividade e aprendizado. Um brinde a todos os avós do mundo que estão criando nossos pequeninos! Continuem com o ótimo trabalho", acrescentou.

Memórias afetivas

A atriz e produtora compartilhou em sua legenda que suas memórias com sua avó estão relacionadas à esperança de que seus livros infantis "Busy Betty" "ajudem a fomentar esses momentos de conexão memorável com nossos filhos."

Seu livro "Busy Betty & the Circus Surprise", ilustrado por Xindi Yan, já está disponível. Em 22 de setembro, ela compartilhou uma foto sorridente de si mesma usando um tutu e escreveu que a personagem Busy Betty "é muito próxima do meu coração, porque foi inspirada em minha própria personalidade quando criança? sempre enérgica, sempre atuante e sempre animada."

"Espero que ela ensine às crianças que uma personalidade FORTE é um presente e que ter um milhão de perguntas e um bilhão de ideias nunca é algo ruim!!".

"Tenho pensado em criar um livro infantil com personagens femininas jovens realistas desde que tive minha filha", disse Witherspoon em um comunicado de 2022 anunciando o primeiro livro da série.

"Quando eu era criança, tinha uma mente ocupada com um milhão de ideias e mais energia do que a maioria dos adultos conseguia administrar, então Betty realmente se baseia em aventuras da minha infância", afirmou. As informações são da People.