Patrick Stewart admite que não acreditava no sucesso de Tom Hardy após "Star Trek: Nemesis"

Em seu novo livro de memórias, "Making It So," Patrick Stewart compartilhou suas reflexões sobre o filme de 2002 "Star Trek: Nemesis", no qual Tom Hardy interpretou o vilão Shinzon, um clone do personagem de Stewart.

Stewart descreveu o filme como "particularmente fraco" e explicou que não teve uma única cena empolgante para interpretar. Ele também compartilhou suas primeiras impressões sobre Tom Hardy, que estava fazendo sua estreia no cinema na época.

"O ator que interpretou o vilão do filme, Shinzon, era um jovem estranho e solitário de Londres", escreveu Stewart no livro. "Seu nome era Tom Hardy. Tom não interagia socialmente conosco. Nunca dizia 'bom dia' nem 'boa noite' e passava as horas em que não era necessário no set em seu camarim com a namorada".

Stewart não quis retratar Hardy como hostil, mas sim como alguém desafiador para estabelecer uma conexão. No entanto, ele admitiu que Hardy o surpreendeu ao ter uma carreira de sucesso após o filme.

Uma expectativa diferente

"Ele deu a entender que nunca mais ouviríamos falar dele", comentou Stewart com outros colegas de elenco na época.

No entanto, Tom Hardy seguiu para conquistar uma carreira significativa em Hollywood, atuando em filmes como "A Origem," "O Cavaleiro das Trevas Ressurge" e a franquia "Venom." Seu próximo projeto, "The Bikeriders," está previsto para estrear em 1º de dezembro, no qual ele interpretará o líder durão de uma gangue de motoqueiros.

As revelações de Stewart sobre Hardy fornecem um vislumbre interessante dos primeiros dias da carreira de um ator que se tornou uma das estrelas mais respeitadas de Hollywood. A história serve como um lembrete de que, às vezes, as primeiras impressões podem ser enganosas, especialmente na indústria do entretenimento, relembrou a revista People.