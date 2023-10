Olivia Rodrigo surpreende com poderosa versão de canção folk de Noah Kahan

A cantora de 20 anos Olivia Rodrigo participou do BBC Radio 1 Live Lounge na última segunda-feira (2/10), onde não apenas apresentou suas próprias músicas, como "Driver's License," "Get Him Back!" e "Vampire," mas também fez um cover de "Stick Season" do artista em ascensão Noah Kahan, de 26 anos.

Rodrigo, conhecida por sucessos como "All-American Bitch," apresentou uma versão mais lenta da popular faixa do cantor e compositor de Vermont, que faz parte de seu álbum de 2022 com o mesmo nome.

Acompanhada por duas violas acústicas e um bandolim elétrico, Rodrigo manteve o tom americano original da música de Kahan, mesmo sem adotar o característico sotaque country.

O destaque da performance foi o poderoso refrão, onde a vencedora do Grammy demonstrou sua habilidade no estilo folk, enfatizando palavras e frases de forma emocionalmente carregada.

Performance marcante

Noah Kahan, o criador da música, ficou emocionado com a interpretação de Rodrigo e compartilhou um TikTok onde assistia à performance lado a lado com um vídeo seu. Sobre a filmagem de si mesmo curtindo a música, ele escreveu: "Olivia cantando 'Stick Season'? Agora é a música dela." Em tom de brincadeira, ele ainda acrescentou, "eu daria a ela toda a minha discografia. Olivia, muito obrigado".

Rodrigo já demonstrou seu talento para fazer covers cativantes em outras ocasiões. Recentemente, ela se juntou a Sheryl Crow para um doce dueto da icônica música "If It Makes You Happy", da cantora folk-pop, em um palco em Nashville. Em 2022, ela homenageou Carly Simon, apresentando a clássica canção "You're So Vain" da lenda do pop-rock durante a cerimônia de introdução ao Rock and Roll Hall of Fame.

Interpretações marcantes

Durante turnês e apresentações em festivais, a jovem estrela do rock de 20 anos também impressionou com suas interpretações de músicas de artistas como Avril Lavigne e No Doubt. Lily Allen até se juntou a ela no festival de música Glastonbury 2022 para tocar seu sucesso "F? You", e Alanis Morissette a acompanhou em uma parada da turnê "Sour", em maio de 2022.

Rodrigo lançou seu segundo álbum, "GUTS", em setembro, e compartilhou com a revista People algumas das inspirações por trás dele. Ela destacou as expectativas colocadas nas mulheres e como ela se sentia pressionada a ser uma "boa menina" enquanto lidava com emoções intensas. Para ela, as melhores músicas surgem quando ela escreve para se expressar e processar sentimentos pessoais.

A performance de Rodrigo de "Stick Season" de Noah Kahan certamente mostra sua versatilidade como artista e seu dom para emocionar o público com suas interpretações únicas.