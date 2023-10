Netflix irá aumentar? Consequência antiga pode afetar fatura do streaming em todo mundo, incluindo o Brasil

A Netflix brasileira possui quatro tipos de assinatura atualmente: padrão com anúncios, no valor de R$ 18,90; básico, por R$ 25,90; padrão, por R$ 39,90 e o premium, o mais caro, que custa R$ 55,90.

Contudo, esses valores podem estar prestes aumentar, de acordo com um relatório do Wall Street Journal. O jornal revelou que a plataforma de streaming planeja aumentar os planos sem anúncios alguns meses após término da greve dos atores de Hollywood. Porém, datas exatas e novos valores não foram revelados.

O sindicato dos atores (SAG-AFTRA) atualmente negocia com os estúdios, causando um possível fim da greve em breve, assim como aconteceu com a greve dos roteiristas, que chegou ao fim no dia 27 de setembro.

Preço poderá sofrer aumento no Brasil

Mesmo com a informação do Wall Street Journal, não é possível saber quais os primeiros países afetados, porém, o relatório indica que as alterações irão ocorrer em “vários mercados em todo o mundo”, com Estados Unidos e Canadá podendo ser os primeiros.

Após retorno de greve, séries serão priorizadas

Após o fim da greve dos roteiristas, o site Variety informou que algumas séries que bombam nos streamings terão o retorno das produções priorizadas. Entre elas estão, ‘Stranger Things’ (Netflix), que se encaminha para a quinta e última temporada, a segunda temporada de ‘Wandinha’ (Netflix) e ‘House of Dragon’ (HBO), também com a segunda temporada em produção.

