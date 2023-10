Meghan Markle e Príncipe Harry buscam reconexão com casal real para encerrar rixa

O Duque e a Duquesa de Sussex teriam se reconectado com o Príncipe Edward e sua esposa Sophie na tentativa de fazer as pazes com os parentes afastados de Harry, relatou o comentarista de entretenimento Mark Boardman à revista OK! (via Daily Express).

"Meghan e Harry se reconectaram com Sophie e Edward, e essa conexão renovada pode servir como seu caminho de volta para o convívio real", afirmou Boardman. No entanto, uma fonte interna exclusiva disse ao Page Six que "não há verdade nesta especulação".

"Ao que está sendo sugerido, ou neste caso, fabricado, não houve conversas entre as famílias mencionadas sobre os assuntos sendo sugeridos", afirma a fonte.

O jornalista britânico alegou no novo relatório que, "apesar de uma diferença significativa de idade, ambos os casais suportaram uma considerável escrutinação pública ao longo dos anos".

Proximidade

Boardman afirmou que Sophie tem sido "consistentemente uma confidente" para o príncipe ruivo e que as interações recentes entre os dois casais sinalizam o "vínculo contínuo" entre Harry e Sophie.

Harry, 39 anos, e Markle, 42 anos, teriam se aproximado particularmente do Duque e da Duquesa de Edimburgo desde a ascensão de Charles ao trono em setembro de 2022, após a morte da Rainha Elizabeth II.

O especialista em realeza Richard Fitzwilliams disse ao Daily Express que a amizade dos Sussex com Edward, 59 anos, é relativamente recente.

"As relações entre os casais não eram próximas anteriormente", afirmou Fitzwilliams ao tabloide britânico.

A falecida Rainha supostamente esperava que Markle e Sophie, de 58 anos, ajudassem a ex-aluna de "Suits" a se ajustar à vida real, mas um relacionamento nunca se formou.

Falta de evidências

"Nenhum deles nasceu real, ambos, especialmente Meghan, sofreu assédio da imprensa", disse Fitzwilliams. "Ambos tinham ambições de combinar a realeza com outras atividades após ingressarem na família real e descobriram que não era possível".

O informante real observou que não há "evidências" de que os Sussex tiveram algum desentendimento com Edward e Sophie em meio ao seu afastamento de outros membros da família.

"Caso os Sussex se conectem com eles, eles têm, ao contrário da Princesa Eugenie, uma influência real", acrescentou Fitzwilliams, dizendo: "quem sabe qual seria o resultado?".

Harry e Markle estão afastados de Charles e do Príncipe William desde que renunciaram aos seus deveres como membros seniores da realeza em 2020, apenas dois anos após o casamento dos Sussex.

Eles subsequentemente se mudaram para Montecito, Califórnia (EUA), onde agora residem com seus dois filhos: Príncipe Archie, 4 anos, e Princesa Lilibet, 2 anos, e desde então fizeram várias críticas à família real.

Revelações

O casal notoriamente concedeu uma entrevista bombástica a Oprah Winfrey em 2021, e Harry lançou seu ácido livro "Spare" mais cedo neste ano. Em seu livro, Harry escreveu que seu irmão o atacou fisicamente e que seu pai o chamou de "herdeiro suplente" ao trono britânico de maneira impiedosa.

Markle não se reuniu com Charles ou William desde o funeral da Rainha Elizabeth, em setembro passado, e Harry compareceu sozinho à cerimônia de coroação de Charles e da Rainha Camilla.

Harry, ao invés disso, notavelmente entrou na cerimônia com as primas Princesa Eugenie e Princesa Beatrice, com quem ainda mantém um bom relacionamento, e não foi visto interagindo com William ou Kate Middleton.

No mês passado, Harry fez uma rápida visita ao Reino Unido no aniversário de um ano da morte de sua avó, a caminho dos Jogos Invictus na Alemanha. No entanto, ele não parou no Castelo de Balmoral para ver Charles, apesar de supostamente ter um convite aberto.

Após o término dos jogos, Harry e Meghan supostamente visitaram a Princesa Eugenie e seu marido, Jack Brooksbank, em uma escapadela "ultra-secreta" a Portugal.

Embora Charles esteja supostamente aberto a se reconciliar com Harry por razões "estratégicas", William e Kate parecem permanecer desinteressados em se reconectar.