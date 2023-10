Mauricio Umansky e Kyle Richards enfrentam desafio em seu casamento de 27 anos

Mauricio Umansky, de 53 anos, recentemente assegurou seu lugar na terceira semana de "Dancing with the Stars", e durante uma entrevista exclusiva com a People, compartilhou detalhes sobre seu relacionamento com sua esposa, Kyle Richards, de 54 anos, durante a separação.

Ele revelou: "estamos casados há 27 anos e estamos passando por um período difícil". Acrescentou que, às vezes, a vida apresenta desafios e que é preciso enfrentá-los. Ele descreveu os primeiros 26 anos de casamento como "incríveis", destacando que eles não estão desistindo da relação.

Mauricio explicou que embora eles estejam atualmente separados, não estão desistindo de sua história juntos. Ele pediu compreensão em relação à situação, especialmente devido à intensa atenção do público e dos fãs sobre o casal.

Ele enfatizou que Kyle Richards é "uma pessoa comum e uma incrível amiga". Ele considera "injusto" o julgamento público constante em relação a ela e pediu que lhes deem tempo para resolver as coisas. Ele assegurou que eles compartilharão informações sobre o relacionamento quando for apropriado.

Desafios

Essas declarações vêm após Mauricio Umansky ter afirmado em um podcast anterior que ele e Kyle Richards estão trabalhando juntos para superar os desafios em seu casamento. Ele enfatizou que eles não estão separados ou divorciados, mas enfrentando as dificuldades.

O casal, que se conheceu em 1994 após o divórcio de Kyle Richards de seu primeiro marido, tem três filhas juntos e uma filha mais velha de casamentos anteriores de Kyle. Embora tenham passado por um ano difícil, eles enfatizaram que se amam e se respeitam profundamente e pediram privacidade para resolver suas questões pessoais.

Apesar de enfrentarem desafios em seu relacionamento, eles afirmaram que não há má conduta de nenhuma das partes e que qualquer alegação de divórcio é falsa. Eles agradeceram pelo apoio de seus fãs e pediram que não sejam criadas histórias falsas sobre sua vida pessoal.

O casal, que vive sob o mesmo teto apesar da separação, está determinado a trabalhar nas questões de sua família e encontrar um caminho para seguir em frente junto.