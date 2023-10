Matthew McConaughey defende "comentários engraçados" de sua mãe

O ator Matthew McConaughey compartilhou insights sobre o senso de humor de sua família em um episódio do podcast Whine Down with Jana Kramer. Ele explicou seus comentários anteriores sobre as interações entre sua mãe, Kay McConaughey, e sua esposa, Camila Alves McConaughey.

Matthew enfatizou que sua família valoriza o senso de humor e a comédia. Ele descreveu como sua esposa, Camila, havia compartilhado anteriormente histórias sobre as brincadeiras de sua futura sogra quando o casal começou a namorar, em 2006.

Camila relembrou como Kay costumava fazer piadas, como chamá-la pelos nomes das ex-namoradas de Matthew ou começar a falar espanhol de maneira desajeitada. Ela até mesmo provocava Camila de várias maneiras.

Bom humor e leveza

Para "virar o jogo", Camila decidiu responder às brincadeiras de Kay. Ela relembrou que, após um confronto amigável, Kay aprovou o relacionamento e eles desenvolveram uma relação forte e respeitosa.

Matthew admitiu que alguns ouvintes não gostaram das brincadeiras de sua mãe e que "o que nos faz rir pode machucar outras pessoas". Ele esclareceu que Camila não ficou magoada com as brincadeiras.

Ele explicou que, na verdade, a mãe estava "cuidando" dele ao testar Camila. Para ele, esse teste mostrou que Camila estava disposta a enfrentar desafios, e isso fortaleceu o relacionamento deles.

Matthew e Camila têm três filhos juntos e mantêm um relacionamento próximo com Kay, apelidada de "Ma Mac" pela família. O ator também mencionou a dinâmica de brincadeiras em sua família durante uma entrevista com o ET Canada.

Planos futuros

Matthew e Camila estão envolvidos em iniciativas filantrópicas, incluindo a Greenlights Grant Initiative, que busca ajudar distritos escolares a acessar fundos federais de segurança escolar.

Matthew lançou recentemente um livro infantil de sucesso chamado "Just Because", que acredita que ressoará com crianças de todas as idades por seu apelo universal à criança que existe em todos nós.

A história destaca como o senso de humor e as brincadeiras podem ser partes importantes da vida em família, mesmo quando lidamos com desafios e ritos de passagem, levantou a People.