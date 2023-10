Mark Wahlberg explica por que vendeu mansão após apenas 1 ano

Mark Wahlberg, de 52 anos, explicou em uma entrevista à Today que vendeu uma mansão por US$ 17 milhões devido a "um plano bem pensado". Ele e sua família se mudaram para Las Vegas (EUA) no ano passado, antes do início das aulas, e inicialmente se instalaram em uma residência temporária.

Ele disse: "o plano era sempre construir não apenas um estúdio, mas uma casa familiar. Nós simplesmente nos mudamos de uma casa para outra."

A mansão de dois andares, com 7.327 pés quadrados, estava localizada em uma comunidade privada chamada The Summit Club. Wahlberg. Mark a vendeu por US$16,6 milhões, de acordo com documentos obtidos pelo Las Vegas Review Journal e revisados pela People. Em agosto de 2022, ele havia comprado a residência por US$14,5 milhões.

Antes de adquirir a mansão, Wahlberg comprou 2,5 acres de terra nas proximidades. Não está claro se ele ainda possui a propriedade e se ela é o local planejado para a construção da casa familiar.

Grande mudança

Em outubro de 2022, Mark Wahlberg anunciou que ele, sua esposa, Rhea Durham, e seus quatro filhos fizeram uma grande mudança da Califórnia para Nevada. Ele expressou o desejo de construir um estúdio de última geração em Las Vegas e transformar a cidade em "Hollywood 2.0." Além disso, ele queria proporcionar uma "vida melhor" para seus filhos e ajudá-los a seguir seus sonhos.

Embora ele admita sentir falta da Califórnia de vez em quando, Wahlberg enfatizou que sua família está prosperando em Las Vegas e que encontraram uma forte comunidade lá. Ele também destacou que Las Vegas oferece muito mais do que apenas a famosa Strip, mencionando as maravilhosas comunidades e excelentes escolas em Nevada.

Esta não foi a única venda de propriedade para Wahlberg recentemente. Ele também vendeu sua mansão em Los Angeles em fevereiro de 2023. A mega mansão com 12 quartos, situada em 6,2 acres, foi originalmente listada por US$87,5 milhões, mas teve seu preço reduzido antes de encontrar um comprador.