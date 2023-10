Kim Kardashian arrasa ao exibir minúsculo biquíni de cristal

Kim Kardashian, estrela de "Keeping Up with the Kardashians," mais uma vez deixou os fãs impressionados com sua aparência deslumbrante. Aos 42 anos, a celebridade compartilhou uma série de fotos arrebatadoras usando um pequeno top de biquíni de cristal.

Em sua última postagem nas redes sociais, Kim exibiu sua figura impressionante usando um top de biquíni de cristal que deixava pouco para a imaginação. As fotos foram acompanhadas por quatro imagens granuladas em que ela posou usando um conjunto Gucci, mostrando sua incrível forma física.

O top de biquíni de metal reluzente da designer chamou a atenção, e Kim o complementou com um conjunto de pijamas de seda marrom que apresentava a icônica estampa da Gucci.

Seus cabelos escuros estavam presos em uma longa trança que descia por seu pescoço até as costas.

A pele de Kim brilhava com um toque de iluminador, e sua maquiagem incluía um batom nude semi-brilhante. Uma das fotos mostrava Kim sentada no chão com as mãos apoiadas na cama atrás dela, enquanto a legenda simplesmente dizia: "É tudo Gucci". Tudo para seus 364 milhões de seguidores no Instagram.

Elogios diversos à Kardashian

Como era de se esperar, alguns dos fãs de Kim não pouparam elogios nos comentários. Um usuário das redes sociais escreveu: "Kim, impressionante e sensacional." Outro acrescentou: "Sem esforço." Uma terceira pessoa comentou: "Beleza americana." Alguém mais disse: "Kim, muito bonita, pele deslumbrante."

Esta não é a primeira vez que Kim Kardashian rouba os holofotes. Recentemente, ela chamou a atenção no desfile de moda de Paris de Victoria Beckham, onde apareceu sem sutiã sob um vestido de seda rosa pálido. O vestido, que tinha alças finas e um decote profundo, realçou suas curvas famosas.

Kim é conhecida por seu estilo glamouroso, e ela complementou o look com muitas joias brilhantes, incluindo colares e um anel chamativo, levantou o Daily Star. Seus cabelos escuros foram estilizados em ondas soltas, e ela exibiu uma maquiagem elegante com lábios nude e delineador mais escuro.

A socialite também posou com Victoria Beckham e seu marido, David Beckham, no evento. Victoria, a ex-"Posh Spice" das Spice Girls, optou por um conjunto preto composto por camisa e calças.