Kate Moss e Elton John se unem em campanha de Natal

A supermodelo Kate Moss, aos 49 anos, e a lenda da música Elton John, aos 76, estão se preparando para a temporada de Natal de forma glamourosa ao unirem seus talentos para uma campanha de beleza incrivelmente glamourosa da Charlotte Tilbury.

A dupla icônica assume o centro do palco em um novo anúncio de vídeo deslumbrante para a marca de beleza, compartilhado exclusivamente com o DailyMail.com. No vídeo, Moss dança em um vestido vermelho enquanto Elton John toca seu sucesso "Step Into Christmas" ao piano.

O elenco da festa de Natal inclui a modelo Jourdann Dunn, a atriz Michaela Jaé Rodriguez, a cantora japonesa Rina Sawayama, além da fundadora da marca Charlotte Tilbury e suas sobrinhas Sofia e Bella.

Enquanto as mulheres estão vestidas com trajes festivos, Elton traz uma explosão de cor com um terno azul brilhante e seus óculos combinando. O vídeo celebra o lançamento da nova coleção de Natal da Charlotte, com todos dançando ao som da música.

Além do vídeo, o grupo posou para uma série de imagens de campanha destacando peças-chave da nova coleção de Natal, incluindo batons Rock Lips edição limitada e uma bolsa Rock Star inspirada nos trajes icônicos dos anos 1970 de Elton.

A coleção foi criada em parceria com a Rocket Fund AIDS Foundation de Elton John, com o objetivo de apoiar a missão de acabar com a AIDS e espalhar uma mensagem de amor, alegria e aceitação.

Elton expressou sua empolgação com a parceria, elogiando Charlotte por destacar o trabalho de sua fundação. Kate Moss também se manifestou, elogiando Elton como uma "inspiração" e destacando o importante trabalho da Elton John AIDS Foundation.

A campanha inclui fotos deslumbrantes do trio, assim como imagens individuais deles com os produtos da Charlotte Tilbury.

A coleção de Natal inclui uma variedade de produtos brilhantes, como o batom Rock Lips em duas cores deslumbrantes, um kit de blush e brilho e uma paleta de sombras de nove cores. Além disso, há opções de kits e produtos de cuidados com a pele para os amantes da maquiagem.

Charlotte Tilbury falou sobre sua amizade de longa data com Elton John, descrevendo-o como um "tesouro nacional" e um "homem renascentista". Ela compartilhou momentos memoráveis de sua amizade, incluindo uma noite em que Elton cantou "Tiny Dancer" para Kate Moss nos bastidores de um de seus shows.

Esta emocionante campanha de Natal é uma celebração de amizade, beleza e solidariedade, com produtos que prometem fazer você brilhar durante as festas. A coleção já está disponível para compra, permitindo que os fãs da maquiagem entrem no espírito festivo com estilo.