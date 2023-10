Jodie Turner-Smith pede divórcio de Joshua Jackson após 4 anos

Jodie Turner-Smith entrou com pedido de divórcio de Joshua Jackson após mais de quatro anos de casamento. A notícia foi confirmada pela People, que informou que Turner-Smith, de 37 anos, entrou com o pedido de divórcio no Tribunal Superior de Los Angeles (EUA). De acordo com fontes, a atriz solicitou a guarda compartilhada de 50/50 em sua petição. Representantes de ambos ainda não se manifestaram sobre o assunto.

O casal recentemente foi visto junto celebrando o 37º aniversário de Turner-Smith em Nova York e também marcou presença na New York Fashion Week. Além disso, eles participaram do lançamento do veículo elétrico Lotus Emeya em setembro, embora Turner-Smith tenha comparecido sozinha ao Albie Awards da semana passada, apresentado por George Clooney.

Jodie Turner-Smith revelou anteriormente que era fã de Joshua Jackson desde os tempos de "Dawson's Creek" e que se conheceram na festa de 40 anos de Usher, em 2018.

Rumores que se confirmaram

O casal começou a levantar rumores sobre um casamento iminente em agosto de 2019, quando pareciam ter retirado uma licença de casamento em Beverly Hills, Califórnia. A confirmação do casamento veio posteriormente, com a cerimônia ocorrendo em dezembro de 2019.

Em entrevista à People em abril de 2021, Turner-Smith expressou o quanto ela e Jackson se sentiam sortudos por terem se encontrado e destacou a semelhança entre eles.

"Eu acho lindo estar com alguém tão apoiador e amoroso", disse ela, acrescentando: "Somos muito parecidos em muitos aspectos. Somos como espelhos um para o outro. E eu realmente amo esse ser humano."

Joshua Jackson também compartilhou seu sentimento em relação à esposa, afirmando que sabia que ela era "a pessoa certa" quando a viu entrar na sala "daquela forma".

Esta foi a primeira vez que ambos atores se casaram. A notícia do divórcio chega após mais de quatro anos de união, e o casal não comentou publicamente os motivos da separação.