Jennie, do BLACKPINK, anuncia primeiro lançamento solo após cinco anos

Jennie, uma das vocalistas do icônico grupo BLACKPINK, está prestes a lançar seu mais recente single, "You & Me", que já conquistou fãs durante a "Born Pink World Tour". O aguardado lançamento está marcado para a próxima sexta-feira (6/10), e estará disponível em todas as principais plataformas digitais.

O anúncio foi feito pela YG Entertainment, a empresa responsável pelas atividades do BLACKPINK, por meio das redes sociais nesta quarta-feira (4/10). A empresa expressou sua gratidão aos fãs que acompanharam de perto a turnê mundial "Born Pink" e anunciou: "Esperamos que a música sirva como uma lembrança especial, reacendendo a emoção daquela época".

Os fãs já tiveram um gostinho da música quando uma versão remixada foi apresentada durante a performance do quarteto no Coachella, realizado em abril deste ano.

JENNIE YOU AND ME IS COMING pic.twitter.com/K7aSpRIoEv — ٰ (@blckpinkpic) October 4, 2023

Chama a atenção o fato de que "You & Me" marca o primeiro lançamento de Jennie desde seu bem-sucedido single solo "Solo", lançado em 2018. No início deste ano, a cantora também colaborou em "One of the Girls", com The Weeknd e Lily-Rose Depp, como parte da trilha sonora da polêmica série da HBO "The Idol".

Os fãs de Jennie e do BLACKPINK certamente estão ansiosos para ouvir essa nova música, que promete marcar mais um capítulo na carreira solo da talentosa artista. Marque a data em seu calendário, sexta-feira será um dia especial para os admiradores de Jennie, conclui o Observatório dos Famosos.