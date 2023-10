Ian McKellen aconselhou Patrick Stewart a recusar oferta de "Star Trek" e permanecer no teatro

No seu novo livro de memórias, "Making It So," Patrick Stewart revela um conselho inusitado de seu amigo e colega de longa data, Ian McKellen. Quando Stewart estava debatendo se deveria ou não dar o salto para uma grande franquia de Hollywood, McKellen o aconselhou a recusar "Star Trek" e permanecer no teatro (via Insider).

Stewart originou o papel do capitão Jean-Luc Picard em "Star Trek: The Next Generation," começando em 1987. Antes de "Star Trek," Stewart era membro da Royal Shakespeare Company e ganhou um Laurence Olivier Award por sua atuação em uma produção no West End de "Antony and Cleopatra," entre outras conquistas no teatro.

"Quando disse a ele que estava prestes a assinar o contrato, ele quase fisicamente me impediu de fazê-lo", escreve Stewart sobre buscar o conselho de McKellen. "'Não!', ele disse. 'Não, você não deve fazer isso. Você não pode. Você tem trabalhos de teatro importantes demais para fazer. Você não pode jogar isso fora para fazer TV. Não pode. Não!'"

"Com relação à atuação, há poucas pessoas em cujo conselho confio mais do que no de Ian", continua Stewart. "Mas, desta vez, tive que dizer a ele que sentia que o teatro retornaria à minha vida sempre que estivesse pronto para isso, enquanto uma oferta para o papel principal em uma série de TV americana talvez nunca mais se apresentasse."

Stewart escreve que McKellen "balançou a cabeça tristemente" quando informado de que ele aceitaria "Star Trek" independentemente de seu conselho, mas McKellen "me desejou boa sorte e me deu um grande abraço". O papel acabou sendo um dos mais marcantes de Stewart. "The Next Generation" teve sete temporadas e 178 episódios, e o elenco estrelou vários filmes de "Star Trek".

"Nos anos que se passaram, nos tornamos amigos queridos e colegas em 'X-Men', e Ian reconheceu que estava errado e eu estava certo", escreve Stewart. "Mais de uma vez, na verdade - principalmente porque gosto de fazê-lo dizer essas palavras."

De acordo com a Variety, "Making It So: A Memoir" já está disponível para compra.