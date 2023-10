"Hemorragia emocional": esposa de Bruce Willis lida com o diagnóstico de demência do ator

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, revelou recentemente como ficou "apavorada" ao pesquisar sobre os sintomas de demência de seu marido, enquanto ele luta contra essa condição debilitante.

A modelo tem sido a principal cuidadora do ator desde que ele foi diagnosticado com afasia em março de 2022, uma condição que afeta a capacidade de processamento de linguagem e comunicação de uma pessoa. No entanto, em fevereiro, o diagnóstico de Willis piorou para demência frontotemporal, uma condição que pode causar movimentos lentos, rigidez, problemas de equilíbrio e mudanças de comportamento ou linguagem.

Em um episódio de seu programa no YouTube, "Make Time To Connect," Heming compartilhou como se sentiu perdida ao receber a notícia do diagnóstico do marido. Ela descreveu sua busca por informações sobre a demência como "apavorante". Felizmente, ela encontrou apoio em uma comunidade de cuidadores e se conectou com pessoas que passavam por desafios semelhantes.

Heming, que se orgulha de ser a "parceira de cuidados" de Willis, enfatizou como o apoio dessas pessoas foi fundamental. Ela agradeceu à comunidade de cuidadores por estar lá quando ela mais precisava e ressaltou que a demência é uma doença difícil não apenas para o paciente, mas também para a família.

A dificuldade de compreendê-lo

A modelo também abordou a complexidade de saber se Willis está ciente de sua condição e de sua saúde em deterioração. Emma Heming expressou gratidão por finalmente entender o que estava acontecendo com Bruce Willis, mesmo que isso não torne a situação menos dolorosa. Ela reconheceu que o conhecimento da condição de seu marido tornou o processo de aceitação um pouco mais fácil.

A demência é uma doença que afeta não apenas a pessoa diagnosticada, mas também aqueles que a cercam. O apoio de uma comunidade de cuidadores pode desempenhar um papel crucial no enfrentamento desse desafio emocional e físico.

Tudo isso destaca a jornada de Emma Heming ao lidar com o diagnóstico de demência de Bruce Willis e a importância do apoio da comunidade de cuidadores, que a Page Six levantou.