Gwyneth Paltrow desabafa sobre julgamento após acusação de colisão em pista de esqui

Gwyneth Paltrow, vencedora do Oscar, ficou no centro das atenções no início de 2020 quando um homem a acusou de esquiar em sua direção em Park City, Utah, deixando-o com graves ferimentos.

A atriz se tornou viral durante os oito dias do julgamento não apenas por suas roupas elegantes no tribunal, mas também por suas observações bem-humoradas. No entanto, recentemente, ela revelou que sentiu que foi "uma experiência bastante intensa".

Durante uma entrevista recente ao The New York Times, Paltrow admitiu: "Aquela coisa toda foi bem estranha. Não sei se eu realmente processei tudo." Uma entrevista levantada pela Decider. O júri concluiu que Paltrow não era culpada por esquiar na direção do homem, atribuindo 100% da culpa ao autor do processo pelo acidente.

Ela comentou: "Foi algo que senti que sobrevivi. Às vezes, na minha vida, leva um bom tempo para olhar para trás, processar algo e entendê-lo."

Um julgamento com visibilidade

O julgamento no tribunal cativou milhões de espectadores, atraindo mais visualizações do que a cerimônia do Oscar naquele ano. Muitos podem ter sintonizado em busca de detalhes suculentos, mas outros estavam mais interessados nas memoráveis escolhas de moda que Paltrow fez durante aqueles dias.

Ela explicou: "Eu estava apenas me vestindo e indo para uma experiência bastante intensa todos os dias. O resultado foi tão estranho para mim."

A ação judicial foi movida pelo optometrista aposentado Terry Sanderson, que alegou que Paltrow esquiou em sua direção em 2016 e causou uma séria colisão. Ele afirmou que o acidente deixou-o com costelas quebradas, concussão e traumas cerebrais duradouros. Inicialmente, Sanderson processou Paltrow por US$ 3 milhões, mas o valor foi reduzido posteriormente para US$ 300 mil.

Paltrow contra-atacou pedindo US$ 1 e custas legais, alegando que ele foi o responsável pela colisão.

Veredicto e uma ?experiência intensa?

Ela declarou após a divulgação do veredicto: "Senti que ceder a uma alegação falsa comprometeria minha integridade. Estou satisfeita com o resultado e agradeço a todo o trabalho árduo do Juiz Holmberg e do júri, e agradeço por sua consideração ao lidar com este caso."

Embora tenha sido uma "experiência bastante intensa" para a atriz, ela teve algumas palavras finais para Sanderson ao deixar o tribunal: "Desejo-lhe tudo de bom."

Quase 30 milhões de pessoas acompanharam o julgamento viral nas redes sociais, superando os 18,8 milhões de telespectadores que sintonizaram na cerimônia do Oscar de 2023, que já havia aumentado sua audiência em relação ao ano anterior.