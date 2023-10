Ex-mulher financiará parte da reforma da mansão do príncipe Andrew

O príncipe Andrew, Duque de York, recebeu um apoio inesperado de sua ex-mulher, Sarah Ferguson, mais conhecida como Fergie. Ela se comprometeu a financiar as reformas no Royal Lodge, uma residência de 30 quartos do príncipe. A decisão de resolver problemas estruturais importantes, incluindo trabalhos úmidos urgentes, segundo o Mirror.

Amigos próximos à Duquesa de York revelaram que Sarah está determinada a ajudar Andrew a manter um teto sobre sua cabeça, especialmente após a ameaça de despejo feita pelo Rei Charles.

Embora o príncipe tenha contribuído com aproximadamente R$ 1,2 milhão para reparos no telhado anteriormente neste ano, o custo total estimado para as reformas é aproximadamente R$ 13 milhões.

Prince Andrew's ex-wife Fergie to help fund £2m of repairs to Duke's Royal Lodge mansionhttps://t.co/aXLBGTzhqO pic.twitter.com/nr1xPsGBD2 — The Mirror (@DailyMirror) October 4, 2023

A atitude de Sarah vai além do apoio financeiro. Ela acredita que é uma oportunidade de retribuir o apoio que Andrew lhe deu em momentos difíceis, demonstrando seu orgulho pelo ex-marido. O príncipe e Fergie têm uma relação próxima, e ela costuma ficar no Royal Lodge quando está no Reino Unido.

O rei ofereceu ao príncipe Harry e Meghan a Frogmore Cottage, uma propriedade consideravelmente menor, como uma alternativa, após cortar a mesada de aproximadamente R$ 1,5 milhão de Andrew. O Duque, no entanto, declinou da oferta e assinou um contrato de arrendamento por 75 anos na Royal Lodge, onde mora desde 2003.

Embora fontes reais tenham confirmado uma reunião privada entre o Rei, Andrew e outros membros da família real em Balmoral, o Palácio de Buckingham optou por não comentar sobre o assunto. A atitude de solidariedade de Sarah Ferguson continua a surpreender muitos, enquanto o príncipe enfrenta desafios importantes para manter sua residência real.