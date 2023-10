Demi Lovato anuncia "Um Especial Muito Demi" para o feriado de fim de ano

Na terça-feira (3/10), Demi Lovato anunciou que estará apresentando "Um Especial Muito Demi para o Feriado". O show será transmitido no dia 8 de dezembro pelo Roku Channel, disponível em qualquer dispositivo Roku.

Este programa inédito apresentará a cantora de "Skin of My Teeth" (que utiliza os pronomes she/they) e vários de seus famosos amigos, todos juntos para colocar os fãs no espírito natalino com várias performances.

Além de cantar seus próprios sucessos, a ex-estrela do Disney Channel vai se envolver com canções favoritas da temporada de festas, como "Have Yourself a Merry Little Christmas," "Rockin' Around the Christmas Tree" e "Jingle Bell Rock".

Mais artistas convidados serão anunciados em breve, incluindo uma "surpresa especial de dueto", que subirá ao palco com Demi.

Empolgação

Em um comunicado à imprensa sobre o especial, a artista de "Cool for the Summer" compartilhou sua empolgação: "as festas de fim de ano são um momento tão especial, e mal posso esperar para dar meu toque especial às celebrações!".

Além de ser a estrela do especial, Demi também é uma das produtoras executivas de "Um Especial Muito Demi para o Feriado", juntamente com a OBB Pictures.

O fundador e CEO da OBB, Michael D. Ratner, também comentou sobre o evento de streaming: "tivemos a honra de colaborar com Demi várias vezes, em documentários, videoclipes, apresentações ao vivo e podcasts, e vimos em primeira mão o quão incrivelmente talentosa ela é. Mais uma vez, no estilo típico de Demi, 'Um Especial Muito Demi para o Feriado' não decepciona. Estamos empolgados em trabalhar com a equipe da Roku em um projeto que trará alegria muito necessária para as festas de 2023!".

Diversas aparições

Além de seu especial de feriado, Demi está colaborando atualmente com a OBB Pictures em sua estreia como diretora. No próximo ano, ela lançará "Child Star" para o Hulu, um documentário sobre as experiências de ex-estrelas infantis que cresceram sob os holofotes.

Em setembro, Lovato lançou "REVAMPED", um álbum que reinterpreta alguns de seus maiores sucessos, como "Confident," "Sorry Not Sorry" e outros, em rock. Ela expressou seu entusiasmo por esse projeto em um comunicado à imprensa, afirmando que desejava prestar homenagem às músicas que mais ressoaram com os fãs e desempenharam um grande papel em sua carreira.

Demi Lovato continua a encantar seus fãs com sua paixão pela música e suas performances enérgicas, prometendo mais momentos emocionantes com "Um Especial Muito Demi para o Feriado" no Roku Channel, levantou a revista People.