David Beckham revela sua "obsessão" por organização em novo documentário da Netflix

David Beckham, o famoso ex-jogador de futebol, abriu as portas de seu guarda-roupa impecavelmente organizado enquanto discutia sua "obsessão" por manter as coisas em ordem. Beckham, que lida com o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), deu aos fãs um vislumbre de seu estilo de vida arrumado durante as filmagens de seu novo documentário na Netflix, intitulado "Beckham".

O quarto e último episódio do documentário começou com um clipe do jovem David Beckham dizendo que sempre mantém seu quarto limpo, observando: "eu odeio um quarto bagunçado".

A seguir, o documentário mostrou Beckham, atualmente com 46 anos, correndo as mãos por suas roupas enquanto explicava: "está tudo bastante organizado, jaquetas, camisas jeans, camisas e depois pulôveres, cardigãs, camisetas, roupas íntimas, meias e depois ternos".

De acordo com a Daily Mail, ele revelou que organizava seus pulôveres por cores e os dobrava em ângulo para poder ver o que estava por baixo sem movê-los. Beckham também exibiu um suporte de roupas e explicou: "esses são os meus trajes para o resto da semana, eu preparo minha semana. Costumava ser só na noite anterior".

Quando o diretor Fisher Stevens perguntou: "isso é uma nova obsessão?", David respondeu: "sim, sou bastante organizado". Ele não conseguiu esconder seu alarme quando abriu a gaveta de suas calças e notou que os cabides estavam tortos, anunciando: "alguém esteve aqui".

david-1

David já falou sobre sua batalha contra o TOC no passado, dizendo ao Daily Mail: "eu tenho esse Transtorno Obsessivo-Compulsivo em que tudo tem que estar em linha reta ou em pares".

O TOC é uma condição de saúde mental que pode afetar qualquer pessoa em qualquer idade. Os portadores geralmente desenvolvem pensamentos obsessivos e compulsões que têm impactos significativos em sua vida diária.

Isso pode se manifestar de várias maneiras, incluindo limpeza obsessiva, dismorfia corporal, coçar compulsivamente a pele e acumulação, de acordo com a instituição de caridade de saúde mental Mind.

No início do documentário, ele admitiu que seu TOC o leva a limpar suas velas usadas todos os dias e repreende sua esposa Victoria, de 49 anos, por deixar o sal fora do lugar.

O casal vive em uma mansão de 25 milhões de libras em Holland Park, Londres, que adquiriu em 2013, e o documentário oferece um vislumbre de sua vida familiar. Victoria elogia o marido, chamando-o de "perfeito", enquanto ele brinca com a equipe de produção, dizendo: "não acredite nisso por um segundo. Ela soa tão sarcástica quando diz isso".