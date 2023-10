Correspondente real da BBC chamado de "terrível" por Charles se aposenta

Nicholas Witchell, correspondente real da BBC conhecido por cobrir a família real britânica desde 1998, anunciou sua aposentadoria após 47 anos de serviço na emissora. A notícia foi divulgada pela BBC.

Witchell, que ingressou na BBC em 1976 como trainee de notícias após concluir seu curso de direito na Universidade de Leeds, construiu uma carreira distinta como jornalista. Durante seu tempo na BBC, ele cobriu eventos históricos, incluindo a morte da Princesa Diana, em 1997, fornecendo comentários ao vivo do lado de fora da Abadia de Westminster durante seu funeral.

Sua carreira incluiu cobertura de eventos internacionais significativos, como o conflito nas Malvinas e a campanha eleitoral de Margaret Thatcher, em 1983. Witchell também atuou como correspondente na Irlanda do Norte, onde reportou o assassinato do Conde Mountbatten e as greves de fome do IRA.

Ao longo dos anos, Nicholas Witchell desempenhou diversos papéis na BBC, incluindo apresentação do programa "Six O'Clock News" e do relançado "Breakfast News". Ele também contribuiu como repórter para o programa "Panorama" antes de assumir a posição de correspondente real e diplomático da BBC, em 1998.

Uma das passagens mais notórias de sua carreira aconteceu em 2005, quando o então Príncipe de Gales, Charles, o chamou de "terrível" em uma conversa captada por um microfone durante uma sessão de fotos nos Alpes suíços.

A BBC prestou homenagem a Witchell, afirmando: "após 47 anos fantásticos, nos despediremos do correspondente real Nicholas Witchell, que se aposentará no próximo ano. Nick reportou de todo o mundo e apresentou programas-chave de notícias da BBC. Agradecemos por seu serviço notável!".

Com sua retirada iminente, o mundo da mídia perde um dos rostos mais reconhecíveis e experientes da cobertura da realeza britânica. A carreira de Nicholas Witchell deixa um legado duradouro na história do jornalismo.