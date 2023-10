Chris Evans e Alba Baptista se encontram com Príncipe Harry e Meghan Markle em Portugal

Uma fonte confirmou exclusivamente ao Page Six que Chris Evans e Alba Baptista, que se casaram no mês passado, se depararam com a realeza em um bar ou restaurante enquanto estavam na Europa. A fonte disse que os casais não se conheciam e que o encontro foi completamente coincidência, ocorrido em Portugal.

O Page Six relatou com exclusividade que Evans, 42, e Baptista, 26, se casaram em uma cerimônia íntima na cidade natal de Evans, Boston (EUA), em 9 de setembro. Uma fonte separada disse que o casamento foi extremamente privado, com os convidados tendo que assinar acordos de não divulgação e entregar seus telefones.

Vários colegas do ator de Marvel compareceram ao casamento, incluindo Jeremy Renner, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson e Chris Hemsworth. Emily Blunt, John Krasinski, Bryan Greenberg e Jamie Chung também estavam presentes.

A estrela de "Capitão América: Guerra Civil" e a ex-aluna de "Warrior Nun", que começaram a ser alvo de rumores românticos em novembro de 2022, planejavam uma segunda celebração de casamento no país natal de Baptista, Portugal.

Um encontro inesperado

"Vai haver uma segunda celebração em Portugal para os membros da família de Alba que não puderam estar em Massachusetts", disse uma fonte no mês passado. "Acredito que será nesta semana. Depois, eles partirão de Portugal para a lua de mel."

Enquanto isso, Harry, 39 anos, e Markle, 42, recentemente fizeram uma viagem romântica e secreta a Portugal após o término dos Jogos Invictus anuais de Harry em Düsseldorf, Alemanha, em 16 de setembro.

A revista portuguesa Nova Gente relatou que o Duque e a Duquesa de Sussex, que se casaram em maio de 2018, desfrutaram de uma estadia de três noites na Península Ibérica.

Segundo a revista, Harry e Markle ficaram no resort CostaTerra Golf and Ocean Club em uma operação "ultra-secreta". A fonte da Nova Gente disse que os Sussex ficaram com seu primo, a Princesa Eugenie, e seu marido, Jack Brooksbank, em Portugal.

A fonte disse à Nova Gente que os dois preferiram não divulgar a "escapadela romântica nem pela imprensa nem por meio de suas redes sociais". Os Sussexes supostamente deixaram Portugal em 20 de setembro e voaram de volta para Los Angeles (EUA), onde moram.