Arnold Schwarzenegger usa espada de Conan para abrir primeira caixa de seu novo livro

Em vídeo compartilhado no Instagram na última segunda-feira (2/10), Arnold Schwarzenegger, de 76 anos, demonstrou muito entusiasmo ao receber as primeiras cópias de seu novo livro. Ele usou a espada de "Conan, o Bárbaro", de seu filme de 1982, para romper o lacre da embalagem.

Em sua legenda, Schwarzenegger escreveu: "recebi a primeira caixa dos meus livros, então trouxe toda a equipe para inspecioná-los". O vídeo também mostrou Schwarzenegger exibindo cópias do livro para seus animais de estimação, incluindo um pônei chamado Whiskey, um burro chamado Lulu e um porco chamado Schnelly.

"Fantástico. Sim, 'Be Useful,' está disponível!", disse Schwarzenegger no vídeo. Ele compartilhou o momento com os animais ao seu redor, e até compartilhou biscoitos com eles da mesa onde a caixa estava colocada.

"Conan, o Bárbaro" foi um dos primeiros sucessos de Schwarzenegger em Hollywood. O filme, dirigido por John Milius, foi um dos 15 filmes de maior bilheteria nos cinemas dos Estados Unidos naquele ano. Schwarzenegger reprisou o papel em "Conan, o Destruidor," de 1984.

Ensinamentos

"Be Useful: Seven Tools for Life", de Schwarzenegger, chegará às prateleiras das livrarias na próxima terça-feira. O livro recebeu seu título de uma frase frequentemente dita pelo pai de Schwarzenegger durante sua infância na Áustria, uma lição que ele também compartilhou ao criar seus cinco filhos.

Schwarzenegger compartilhou algumas histórias engraçadas sobre como seus filhos, Katherine, Christina, Patrick, Christopher e Joseph, reagem à orientação de "ser útil" que receberam quando eram crianças. Eles contaram histórias humorísticas sobre como o pai impôs disciplina, e essas memórias agora são motivo de riso na família.

O livro promete compartilhar lições valiosas sobre como ser útil e eficaz na vida, inspirando os leitores a aplicar esses princípios em suas próprias jornadas. Schwarzenegger continua a surpreender e inspirar, tanto no cinema quanto na literatura motivacional, levantou a People.