Arnold Schwarzenegger confessa que caso com a governanta foi um erro

Arnold Schwarzenegger, o icônico astro de ação de Hollywood, está abrindo o jogo sobre seu relacionamento passado e seu atual status com sua ex-esposa, Maria Shriver, trazido pelo The Mirror.

Em 2011, Arnold Schwarzenegger chocou o público ao anunciar seu divórcio de Maria Shriver. A separação veio à tona devido à revelação de que Arnold havia tido um filho, Joseph, com a governanta de sua família, Mildred Baena.

O caso entre Arnold e Mildred começou em 1996, e um ano depois, Joseph nasceu - apenas alguns dias após o nascimento do quarto filho de Arnold e Maria, Christopher. O casal, que se casou em 1986, buscou aconselhamento matrimonial em 2011, o que levou Arnold a confessar que havia tido um caso extraconjugal com Mildred e que era o pai de Joseph.

Maria entrou com o pedido de divórcio pouco depois, mas Arnold insiste que eles têm uma boa relação. Ele explicou: "Lembre-se, não é como se tivéssemos uma briga. Não tivemos uma discussão. Foi apenas meu erro, certo? Sempre deixamos muito claro que as crianças não deveriam sofrer por causa disso".

O ex-casal tem quatro filhos juntos - Katherine, 33 anos, Christina, 32 anos, Patrick, 30 anos e Christopher, 26 anos - e Arnold disse que eles "sempre se comunicam sobre as crianças, sobre as férias, festas de aniversário e o Dia das Mães e o Natal." Ele afirmou que sente apenas amor por sua ex-esposa e adicionou carinhosamente: "Minha história com Maria continuará para sempre."

História por trás de tudo

Arnold, de 76 anos, já havia falado sobre seu envolvimento com a ex-governanta da família e disse que estava cansado de "se culpar" por isso e queria seguir em frente. No recente documentário da Netflix sobre a icônica estrela de cinema, Arnold relembrou o momento em que Maria descobriu a verdade sobre Joseph e que o adolescente era, na verdade, filho ilegítimo de Arnold.

O relacionamento de 25 anos do casal chegou ao fim após a revelação de Arnold. Eles finalizaram o divórcio em 2021, uma vez que não tinham um acordo pré-nupcial quando se casaram.

Após a separação, Arnold começou a namorar a fisioterapeuta Heather Milligan, que tem 27 anos a menos que ele, enquanto Maria, com 67 anos, estava em um relacionamento com o analista político Matthew Dowd, mas foi relatado que eles se separaram em 2020.

Arnold mencionou brevemente seu relacionamento com Heather e disse que ela era "incrível" e que tinham muitas coisas em comum, apesar da diferença de idade. Ele afirmou que ela o ajudou enquanto filmava seu filme "Escape Plan" em 2013 e a levou para almoçar depois que o projeto foi concluído como forma de agradecimento. "E então uma coisa levou à outra. Nosso relacionamento é fantástico. Eu acho o mundo dela", ele elogiou.