Ariana Grande e Ethan Slater agora vivem juntos em Nova York, segundo imprensa

Ariana Grande, cantora de "Thank U, Next", e seu novo namorado, Ethan Slater, estariam vivendo juntos na cidade de Nova York, de acordo com um novo relatório da Us Weekly. Uma fonte não identificada informou ao veículo de notícias que Ethan teria comunicado aos seus amigos e à sua futura ex-esposa, Lilly Jay, que ele está morando em tempo integral com Ariana na cidade de Nova York (EUA).

A fonte também afirmou que o casal está muito feliz e se complementa bem, e que todos os amigos de Ariana adoram Ethan. No entanto, até o momento, os representantes de ambos os artistas não responderam aos pedidos de comentários feitos pelo Page Six.

Essa mudança surpreendente na relação de Ariana Grande e Ethan Slater ocorre menos de um ano após eles se conhecerem, durante as filmagens de "Wicked", em Londres (Inglaterra). As filmagens começaram em dezembro de 2022, e o relacionamento deles se tornou romântico alguns meses depois.

Cada um com um passado

Antes de ficar com Slater, Ariana Grande foi casada com Dalton Gomez. Eles se casaram em maio de 2021, mas a cantora encerrou o casamento em julho. Ela posteriormente entrou com o pedido de divórcio em setembro de 2022, citando a data de separação como fevereiro do mesmo ano.

Ethan Slater também entrou com o pedido de divórcio de sua esposa, com quem tem um filho de 1 ano, em julho, após dez anos juntos. Na época, fontes disseram ao Page Six que Lilly Jay ficou completamente surpresa com o relacionamento de Slater com Ariana Grande e criticou publicamente a vencedora do Grammy em uma entrevista exclusiva ao Page Six.

Até o momento, nem Slater nem Grande abordaram publicamente o status de seu relacionamento ou se ficaram juntos antes de se separarem de seus respectivos ex-parceiros.

No entanto, eles aparentemente confirmaram que eram mais do que apenas amigos com um encontro público na Disney em setembro, quando foram fotografados juntos durante um passeio com amigos.