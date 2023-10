Anne Hathaway expressa desejo de reunião com Meryl Streep

No tapete vermelho da estreia de seu novo filme, "She Came to Me," em Nova York (EUA), Anne Hathaway expressou seu desejo de trabalhar novamente com sua ex-colega de elenco em "O Diabo Veste Prada," Meryl Streep, de 74 anos, com quem se reuniu no mês passado.

"Oh meu Deus, eu adoraria isso", disse Hathaway à People. "Eu quero. Eu quero. Eu quero. Ela está muito ocupada." Hathaway ficou famosa por interpretar a assistente Andrea Sachs no sucesso de 2006 "O Diabo Veste Prada," ao lado de Streep, que desempenhou o papel da intimidadora editora-chefe Miranda Priestly.

Na estreia, Hathaway também falou sobre sua participação na premiação Albie Awards da Clooney Foundation for Justice na semana passada, onde se reuniu com Streep 17 anos após compartilharem a tela grande.

Um encontro reconfortante

"Não foi incrível que a Versace foi uma das patrocinadoras da noite?", Hathaway disse à ET. "Eu já estava muito orgulhosa de trabalhar com a empresa, e isso, aliado ao discurso que Donatella (Versace) fez na semana passada na Itália sobre a importância dos direitos humanos e dos direitos LGBTQIA, estou muito honrada por poder trabalhar com eles".

Hathaway foi fotografada sorridente ao lado de Streep no segundo gala anual, marcando um grande reencontro na moda, enquanto eram acompanhadas por várias outras estrelas na noite de 28 de setembro.

Na estreia, Hathaway posou ao lado de sua colega de elenco, Marisa Tomei, que usava um elegante vestido preto com um corpete com mangas longas transparentes.

Novos papéis

"She Came to Me" é dirigido por Rebecca Miller e conta a história de um compositor, interpretado por Peter Dinklage, que sofre de bloqueio criativo e encontra sua paixão novamente após um encontro de uma noite.

Falando sobre o filme, Hathaway disse à ET: "hoje em dia não temos muitos filmes sobre pessoas apenas tentando entender as coisas. Normalmente, temos filmes sobre super-heróis, construção, destruição, reconstrução de cidades, ação e viagem no tempo, o que é ótimo e divertido? Eu abraço filmes assim, mas quero garantir que filmes como este ainda tenham um lugar em nossa cultura, em nossas vidas e, especialmente, em nossos cinemas". Ela acrescentou: "Estou muito animada por fazer parte deste filme."