Andressa Urach aparece novamente ao lado de ator pornô e faz ‘brincadeira’ com conotação obscena

Andressa Urach voltou a aparecer com ator pornô e anunciou novidades nos seus conteúdos adultos (Reprodução/Instagram)

A modelo Andressa Urach, de 35 anos, passou por uma cirurgia para retirada de um cateter na terça-feira (3), após ter problemas nos rins, mas já voltou à ativa nas redes sociais. Em postagens recentes em seu Instagram, ela apareceu ao lado do ator pornô Jeferson Reis, o Jefão, e brincou fazendo uma conotação obscena. A loira também aproveitou para anunciar algumas novidades na sua produção de conteúdo adulto.

“Amigo querido @jefaoator.oficial veio me visitar e invadiu a porta dos fundos. Figura de linguagem”, escreveu a ex-miss Bumbum (veja abaixo).

Em outra publicação, feita nesta quarta-feira (4), a loira apareceu sentada em uma cadeira e chamou a atenção dos seus seguidores para novidades na sua contra do Privacy. “Essa cadeira tem muita história nova para contar lá no @sejaprivacy ❤️Lá tem a #portadosfundos que é conteúdo inédito e amanhã vai ter uma #chuva um pouco diferente.😊 tá curioso(a)? Rsrs então te encontro lá no meu @sejaprivacy #andressaurach”, escreveu ela na legenda.

Sobre a cirurgia, ela explicou que estava com o cateter desde que teve que passar por uma cirurgia para retirada de cálculo renal, mais conhecido como pedra nos rins. Depois, ela foi diagnosticada com uma infecção e precisou passar por um tratamento no hospital.

“Como eu estou com pielonefrite, que é uma infecção no rim, o médico falou que era melhor fechar o cateter dentro e a gente só poderia retirar depois de controlar a infecção”, relatou.

Plataforma adulta

No último dia 26, Andressa Urach promoveu uma festa em São Paulo para o lançamento de sua própria plataforma de conteúdo adulto. Ela causou ao chegar ao evento “seminua”, usando apenas um vestido transparente sem nada por baixo.

Andressa Urach apareceu 'seminua' em lançamento de sua plataforma de conteúdo adulto, em SP (Reprodução/Instagram)

Em postagens em seu Instagram, a ex-miss Bumbum explicou sobre o novo negócio. “Sou empresária e estou investindo na plataforma Fetich. É uma plataforma online, onde você vai poder vender os seus conteúdos. São pagamentos mensais. Então lá você vai poder postar suas fotos, vai poder vender os teus vídeos, então é uma plataforma onde você vai ter liberdade de se expressar”, explicou ela.

“Essa liberdade eu buscava. Então lá eu estarei falando de tudo. É uma plataforma para tudo e para todos. É uma plataforma que já existia (...) como se fosse uma rede social, só que além de postar os conteúdos, você pode trabalhar e vender os seus conteúdos”, afirmou ela, ressaltando que tem sócios no projeto.

Em entrevista à “Quem”, a modelo explicou que terá dois perfis na plataforma, sendo um gratuito e um pago. Ela garantiu que o objetivo não é concorrer com sites como OnlyFans e Privacy e sim somar com eles. “Gosto de trabalhar com essas empresas, tenho um faturamento incrível”, afirmou.

