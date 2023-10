A Fazenda 15: saiba quem foram os indicados para a segunda roça da temporada

A segunda roça da ‘A Fazenda 15′ foi formada. O reality comandado por Adriana Galisteu está em sua 15ª temporada e dando o que falar ao colocar os famosos em situações inusitadas.

Na noite desta terça-feira, dia 03 de outubro, foi formada a segunda roça da temporada, que conta com Tonzão, Jaquelline, Darlan Cunha e Sander disputando a preferência do público para permanecer na competição.

Conforme divulgado pela CARAS, a noite de indicações e resoluções começou com Nadja Pessoa que leu os Poderes do Lampião e escolheu ficar com o Poder Branco e dar o Poder Laranja para Rachel Sheherazade.

Depois foi a vez de André Gonçalves, o fazendeiro da vez, indicar Tonzão diretamente para a roça. Na ocasião, o ator justificou seu voto ao mencionar algumas “articulações e alianças no jogo”.

“Ele é um jogador leal e faz parte de um grupo muito forte. Há movimentos acontecendo em A Fazenda e acho importante colocar um representante deste grupo lá”.

Mais três Peões foram para a roça!

Após a indicação do Fazendeiro, os demais participantes iniciaram a votação para indicar um participante da sede, e a mais votada foi Jaquelline.

Longe do fim das emoções da noite, foi a vez de Nadja utilizar o Poder do Lampião Branco, com o qual anulou dois votos recebidos por Jaquelline, o que permitiu que a peoa conseguisse fazer a puxada da baia e arrastar Darlan Cunha, o eterno Laranjinha, para a roça.

Para fechar os quatro indicados, Sander acabou sobrando no Resta Um e completou o quarto banquinho.

Finalizando a utilização dos poderes e cravando a presença de um dos participantes na roça, o Poder do Lampião Laranja foi utilizado por Rachel. Com ele, a peoa decidiu vetar a presença de Tonzão na prova do Fazendeiro desta quarta-feira.

Leia também: A Fazenda 15: Ex de Jojo Todynho revela que quer pedir perdão para a ex ao sair