Website de Harry e Meghan tem erro grave sobre a Família Real

No mundo real, até mesmo websites oficiais podem cometer erros, e o antigo site de Harry e Meghan, Sussexroyal.com, não é exceção. Após mais de três anos desde a renúncia do casal como membros da realeza, o site ainda está ativo, porém, desatualizado, de acordo com o Mirror.

A última atualização significativa ocorreu quando o casal lançou o Archewell. Surpreendentemente, o site Sussexroyal.com permanece acessível, sem qualquer aviso de inatividade. E o que é mais notável é um erro grave na seção dedicada à monarquia.

O erro reside na descrição da falecida Rainha, onde o site afirma que "Sua Majestade é soberana e foi coroada Monarca em 1953. Sua Majestade serve como símbolo de unidade e orgulho nacional." No entanto, a Rainha faleceu há mais de um ano, o que torna essa informação desatualizada e imprecisa.

Além disso, o site menciona o compromisso do casal com a Monarquia, afirmando que sua "dedicação à Monarquia é firme, e eles continuam a defender a Rainha Elizabeth II, conforme necessário." Essa afirmação também é desatualizada, pois o casal agora está "financeiramente independente" da Família Real.

Embora o site contenha informações incorretas e desatualizadas, é importante destacar que o casal já não utiliza o Sussexroyal.com e, em vez disso, concentra-se em suas atividades no site Archewell.

Outro ponto a ser observado é a conta de Instagram @Sussexroyal, que ainda está acessível, embora não seja mais utilizada. No entanto, o perfil inclui uma mensagem de despedida clara, informando que não será mais atualizado, agradecendo à comunidade pelo apoio e prometendo uma futura reconexão.

Enquanto isso, fontes afirmam que a relação entre o Príncipe Harry e seu pai, o Rei Charles, continua tensa, apesar das especulações sobre uma possível reconciliação. A prioridade de Charles é cumprir seu dever como rei, e a resolução das questões pessoais com Harry não é sua principal preocupação no momento.

Embora alguns argumentem que a reconciliação deve ser uma prioridade, outros afirmam que a situação atual não é sustentável, dada a importância do Rei como símbolo nacional de unidade. A resolução dessas questões, portanto, permanece pendente, com considerações constitucionais em primeiro plano.