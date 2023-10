Virginia Fonseca confirma: está com dengue

Virginia Fonseca, influenciadora digital e mãe de Maria Alice e Maria Flor, enfrentou um diagnóstico de dengue após passar mal em sua mansão em Goiânia (GO), no último sábado (30/9). A notícia foi confirmada por sua assessora.

Diante do mal-estar, Virginia recebeu atendimento médico imediato e realizou testes para Covid-19 e dengue. Além disso, foi submetida a tratamento com soro e uma injeção para aliviar os sintomas da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Uma semana difícil

No domingo (1º), a influenciadora e mulher do sertanejo Zé Felipe compartilhou em suas redes sociais que estava enfrentando dores de cabeça intensas, mencionando o desconforto ao espirrar ou levantar. No entanto, ela tranquilizou seus seguidores ao informar que já estava em tratamento para a dengue.

Na segunda-feira (2/10), Virginia relatou ter acordado com tontura, mas sem as dores intensas no corpo e na cabeça que havia sentido anteriormente. Seguindo as orientações médicas, ela deverá permanecer em repouso e realizar exames para monitorar sua condição enquanto se recupera da dengue.

A dengue é uma doença viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti, e seus sintomas incluem febre alta, dores no corpo e articulações, além de fadiga intensa. É importante que os pacientes diagnosticados com dengue sigam as recomendações médicas para garantir uma recuperação adequada.