Taylor Swift e Travis Kelce celebram vitória do Kansas City Chiefs em festa privada

Taylor Swift e Travis Kelce foram flagrados em momentos íntimos de carinho após a emocionante vitória do Kansas City Chiefs contra o Chicago Bears no domingo retrasado. As fotos obtidas pelo TMZ revelam um lado mais pessoal desse casal, que ainda não tornou público seu romance.

No registro fotográfico, Travis Kelce, de 33 anos, parece estar em êxtase enquanto Swift, também de 33 anos, envolve carinhosamente o braço ao seu redor. Os dois estavam comemorando em uma festa privada realizada no Prime Social, em Kansas City, Missouri.

O relacionamento entre Taylor Swift e Travis Kelce se tornou alvo de especulações e rumores após o atleta admitir que não deu seu número de telefone à estrela pop durante sua passagem pela cidade em julho, durante a "Eras Tour".

Durante o jogo do Chiefs no domingo retrasado, Swift compareceu com sua mãe, Donna Kelce, em um camarote, demonstrando seu apoio à equipe. A empolgação de Taylor ficou evidente quando Travis marcou um touchdown. No jogo deste domingo, ela esteve presente novamente e foi flagrada abraçada à "sogra".

taylor swift e travis kelce casal do ano pic.twitter.com/gDoaDDtx44 — luc skywalker (@silversprngs) September 24, 2023

Swift não apenas mostrou seu apoio às cores do Kansas City Chiefs, vestindo vermelho e dourado, mas também deixou o Arrowhead Stadium ao lado de Travis Kelce, rumo à festa pós-jogo. Embora as imagens não mostrem demonstrações públicas de afeto na época, a cantora foi vista sorrindo enquanto andava de carro com Travis do lado de fora do estádio.

Uma fonte próxima ao casal revelou que eles estão nos "super, super primeiros dias" do relacionamento e que estão aproveitando o momento sem pressão. Travis Kelce também falou sobre o relacionamento no último episódio de seu podcast "New Heights", elogiando a cantora e agradecendo por seu apoio.