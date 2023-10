Selena Gomez surpreende fãs em show do Coldplay

A cantora Selena Gomez, de 31 anos, surpreendeu os fãs durante o show do Coldplay no Rose Bowl, em Pasadena, Califórnia (EUA), no último domingo (1/10). Ela se juntou à banda britânica no palco para uma performance emocionante de sua colaboração de 2021, "Let Somebody Go".

Gomez compartilhou momentos da apresentação em sua conta do Instagram, agradecendo ao Coldplay e a H.E.R., que também participou do show. Em um vídeo, a plateia aplaudiu quando Gomez se uniu a Chris Martin, de 46 anos, que sorriu enquanto a cantora começava a entoar a tocante canção.

A cantora compartilhou uma imagem de seu longo vestido preto e botas prateadas com lantejoulas, que usou durante a performance. Além disso, um clipe mostrou H.E.R., de 26 anos, juntando-se à dupla para a música.

Documentário

Fora dos holofotes do palco, Selena Gomez recentemente compartilhou suas emoções mistas em relação ao lançamento de seu documentário "My Mind & Me" na Apple TV+, em 2022. Ela revelou que inicialmente estava hesitante em filmar o documentário, preocupada com o impacto em sua vida pessoal e carreira de atriz.

No entanto, ao ver o documentário ser transmitido, Gomez sentiu que um peso foi retirado de seus ombros. Ela abordou questões pessoais, como problemas de imagem corporal, episódios dolorosos de lúpus e sua jornada contínua com a saúde mental.

A participação especial de Selena Gomez no show do Coldplay em Pasadena foi um momento emocionante para os fãs, como compartilhado com a People.

Além disso, sua coragem em compartilhar sua jornada pessoal e lutas por meio de seu documentário demonstra sua dedicação em promover a conscientização sobre questões de saúde mental e bem-estar.